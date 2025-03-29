Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Меморандум с МВФ.

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Когда может закончиться война в Украине

По данным МВФ, в базовом сценарии сроки окончания интенсивных боевых действий в Украине остаются неизменными.

Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий, по-прежнему, предусматривает, что война завершится в последние месяцы этого года,

– говорится в Меморандуме.

В то же время МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год на 0,5 процентных пункта. Для 2026 года прогноз также снижен на 0,8 пункта.

Отмечается, что рост экономики в 2025 году ожидается на нижней границе диапазона 2 – 3%: в основном из-за снижения экспорта стали и увеличение импорта угля после закрытия шахты в Покровске из-за боевых действий. Кроме того, усиление импорта газа из-за многочисленных атак на газовую инфраструктуру также влияет на экономические показатели.

По словам МВФ, прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины. Однако эксперты подчеркнули, что переговоры находятся на очень ранней стадии, и сейчас "возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины".

К слову, ранее аналитики ISW заявили, что Кремль остается преданным своей цели – затянуть любые переговоры о временном прекращении огня. Для этого Владимир Путин пытается выдвинуть новое требование, что соответствует его давним усилиям.