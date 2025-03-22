Об этом 24 Каналу рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман, заметив, что здесь нужно смотреть на все в комплексе. За три года полномасштабной войны Украина получила 118 миллиардов долларов внешней финансовой помощи. ЕС передал 48 миллиардов, США – 31 миллиард, МВФ – 12,4 миллиарда, Япония – 8,5 миллиарда и т.д.

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Хватит ли денег на 2025 год

Как отметил Фурман, в 2025 году дефицит украинского бюджета составляет 38 миллиардов долларов. Его планируют покрыть с помощью международной финансовой помощи. Есть различные программы как от Европейского Союза, так и от других стран и организаций.

Если говорим о 2025 году, то если риски недофинансирования от партнеров есть, то они значительно меньше, чем в 2024 году. Украина провела много работы. У нас есть соглашения, в соответствии с которыми должны получить средства. Если говорить о США, то администрация Байдена перечислила на соответствующий счет во Всемирный банк подавляющее большинство средств. Там действуют долгосрочные программы,

– рассказал Фурман.

В общем риски недофинансирования являются минимальными. Но Украине важно выполнять свои обязательства с точки зрения реформирования. То же сотрудничество с МВФ или с Европейским Союзом базируется на том, чтобы государство внедряло реформы.

Кроме того, Украина продолжает работать над тем, чтобы получить доступ к замороженным российским активам на Западе. А это около 300 миллиардов долларов.

Вопрос непростой. Мы об этом говорим с первых дней полномасштабной войны. Враг должен понести наказание. В том числе и финансовое. У многих партнеров есть понимание. Посмотрим, как это решится,

– рассказал Фурман.

Добавим, если будет дефицит внешнего финансирования, то могут быть трудности с выплатами пенсий и зарплат. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная объяснила, ожидают ли сейчас с этим проблемы.