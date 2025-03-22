Про це 24 Каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман, зауваживши, що тут потрібно дивитися на все у комплексі. За три роки повномасштабної війни Україна отримала 118 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги. ЄС передав 48 мільярдів, США – 31 мільярд, МВФ – 12,4 мільярда, Японія – 8,5 мільярдів тощо.

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Чи вистачить грошей на 2025 рік

Як наголосив Фурман, у 2025 році дефіцит українського бюджету становить 38 мільярдів доларів. Його планують покрити за допомогою міжнародної фінансової допомоги. Є різні програми як від Європейського Союзу, так і від інших країн та організацій.

Якщо говоримо про 2025 рік, то якщо ризики недофінансування від партнерів є, то вони значно менші, ніж у 2024 році. Україна провела багато роботи. У нас є угоди, відповідно до яких маємо отримати кошти. Якщо говорити про США, то адміністрація Байдена перерахувала на відповідний рахунок до Світового банку переважну більшість коштів. Там діють довгострокові програми,

– розповів Фурман.

Загалом ризики недофінансування є мінімальними. Але Україні важливо виконувати свої зобов'язання з точки зору реформування. Та ж співпраця з МВФ чи з Європейським Союзом базується на тому, аби держава впроваджувала реформи.

Крім того, Україна продовжує працювати над тим, аби отримати доступ до заморожених російських активів на Заході. А це близько 300 мільярдів доларів.

Питання непросте. Ми про це говоримо з перших днів повномасштабної війни. Ворог має понести покарання. Зокрема й фінансове. У багатьох партнерів є розуміння. Побачимо, як це вирішиться,

– розповів Фурман.

Додамо, якщо буде дефіцит зовнішнього фінансування, то можуть бути труднощі з виплатами пенсій та зарплат. Заступниця голови Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна пояснила, чи очікують зараз з цим проблеми.