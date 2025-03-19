Скільки коштів треба для виплати зарплат і пенсій

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна зазначила, що цього року Україна має кошти для покриття дефіциту бюджету, передає 24 Канал з посиланням на видання Новини.LIVE.

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Водночас на початок березня 2025 року країна потребує зовнішнього фінансування бюджету на суму 42 мільярди доларів США.

Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк також зазначив, що на 2025-2026 роки загальний обсяг міжнародної фінансової допомоги для України складає близько 67,1 мільярда доларів США та 12,5 мільярда євро.

Пенсії для працюючих пенсіонерів зростуть

У квітні 2025 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати.

З 1 квітня 2025 року пенсії автоматично перерахують тим пенсіонерам, які:

Продовжували працювати після призначення або попереднього перерахунку пенсії та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу;

Працювали менше ніж 24 місяці, але пройшло два роки після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Зауважте! Пенсія може бути перерахована з урахуванням заробітку, на основі якого вона була призначена або перерахована раніше, а також з урахуванням заробітку, отриманого під час роботи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.