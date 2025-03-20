Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля 2024 года, Украина подписала соглашение по безопасности с Канадой – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой.

Это соглашение стало четвертым соглашением по безопасности со страной "Группы семи" (G7) после соглашений с Великобританией, Германией и Францией, а также первым соглашением по безопасности, заключенным со страной за пределами Европы в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, которую подписали 12 июля 2023-го года страны G7.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Канады – читайте дальше.

Всего по состоянию на 24 февраля 2025-го года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



А подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Канадой – читайте на сайте Центра Днистрянского.

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Какие обязательства взяла на себя Канада в рамках подписанного соглашения по безопасности

Соглашение по безопасности с Канадой, как и другие соглашения по безопасности со странами G7, содержит положения о комплексном двустороннем сотрудничестве между Украиной и Канадой по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В рамках соглашения Канада обязалась направить 3,02 миллиарда долларов США на военную и макроэкономическую поддержку Украины в течение 2024-го года.

Военное сотрудничество предусматривает вовлеченность Канады в усиление обороноспособности Украины в сферах бронетехники, артиллерии и авиации, канадские инвестиции в украинскую оборонную промышленность и локализацию канадских оборонных предприятий в Украине, а также проведение учений для украинских военнослужащих в рамках операции UNIFIER.

Какую помощь и в каких объемах Канада предоставила Украине за год

С 24 февраля 2024 года по 24 февраля 2025 года Канада систематически выполняла все взятые на себя обязательства по соглашению о безопасности в рамках индивидуальных и коллективных инициатив.

Военная поддержка

За год имплементации соглашения по безопасности Канада направила около 1,4 миллиарда долларов США на военную помощь Украине. Одним из самых весомых вкладов Канады в усиление обороноспособности Украины стало предоставление комплекса ПВО NASAMS стоимостью 300 миллионов долларов в конце ноября 2024 года.

Для укрепления украинской ПВО Канада также присоединилась к инициативе Германии по усилению ПВО Украины и выделила более 50 миллионов евро на закупку ракет для ЗРК IRIS-T.

Как участница Коалиции бронетехники, Канада предоставила Украине до 10 БТР LAV 6.0 ACSV из всего анонсированных 50 бронетранспортеров до 2026 года, а в рамках Коалиции дронов Канада направила Украине до 450 многоцелевых БПЛА SkyRanger.

Дополнительно Канада инвестировала более 2,2 миллиона долларов США в закупку беспилотников украинского производства.

В течение года выполнения соглашения Канада также выделила около 180 миллионов долларов США для закупки нескольких тысяч артиллерийских снарядов крупного калибра для Украины в рамках чешской инициативы.



Система противовоздушной обороны NASAMS / Фото David van Keulen

Сотрудничество в ОПК

Для усиления двустороннего партнерства с украинским ОПК Канада в течение года имплементации соглашения по безопасности присоединилась к "датской модели" – программы прямых финансовых взносов в украинскую оборонную промышленность со стороны государств-партнеров, направив более 70 миллионов долларов США в украинское производство БПЛА.

Кроме этого, Украина усилила взаимодействие с канадской оборонной компанией Roshel, которая в течение 2024-го года передала Украине не менее 400 бронеавтомобилей Roshel Senator. А в конце февраля 2025 года "Укроборонпром" заключил с компанией Roshel соглашение о локализации производства и создании совместного оборонного предприятия в Украине.



Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator в версии MRAP / Фото Roshel

Замороженные российские активы

Как страна G7, Канада в октябре 2024 года присоединилась к совместному заявлению с объявлением инициативы "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – программы предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов США за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

Отдельно Канадское правительство анонсировало свой вклад в 3,7 миллиарда долларов США для реализации программы ERA от G7.

Обучение и тренировки украинских военных

Еще в 2015 году Канада развернула учебную миссию UNIFIER – миссию Вооруженных сил Канады (CAF) по военной подготовке украинских военнослужащих. В течение 2024 года к этой миссии присоединилось не менее 350 канадских инструкторов, которые проводили подготовку украинских военнослужащих в основном на территории Великобритании в рамках программы Interflex.



Канадская миссия UNIFIER / Фото canada.ca

Дополнительно Канада сделала значительный вклад в подготовку украинских пилотов F-16. В июле 2024 года Канада анонсировала выделение более 280 миллионов долларов США в течение 5 лет на проведение учений для пилотов Воздушных сил ВСУ.

Часть этих средств Канада инвестировала в проведение на своей территории подготовки будущих украинских пилотов истребителей F-16 по программе FLIT (Fighter-Lead-In-Training).

В рамках этой программы первая группа пилотов Воздушных сил ВСУ прибыла в Канаду в начале сентября 2024 года, чтобы за 6 месяцев овладеть базовыми навыками работы на истребителях F-16.

Санкции против России и ее сторонников

В течение года имплементации соглашения по безопасности Канада объявила 4 комплексных пакета санкций против России. Ограничительные меры коснулись в основном физических и юридических лиц, которые вовлечены в военную отрасль и ОПК России.

В санкционные списки вошли министр промышленной торговли России Антон Алиханов, авиакомпания "Победа", 6 российских судоходных компаний, которые способствуют транспортировке оружия, в частности баллистических ракет, из Северной Кореи в Россию, предприятия ОПК России, фонд имени Ахмата Кадырова, Военно-космические силы России, а также войска радиологической, химической и бактериологической защиты.

Другим направлением санкционного давления со стороны Канады была борьба с "теневым флотом" России. Под санкции попали 109 судов "теневого флота", в частности нефтяные танкеры и суда, которые перевозят оружие в Россию из Ирана и Северной Кореи.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Канада присоединилась к двум ключевым коллективным инициативам для укрепления кибербезопасности Украины – IT-коалиции и Таллиннскому Механизму.

IT-коалиция, в которой Канада является одним из 17 государств-участников, аккумулировала в течение 2024-го года 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, ІТ и кибербезопасности.



Еще 200 миллионов евро направили страны-участницы Таллиннского Механизма на усиление киберустойчивости Украины, в частности на способность Украины противостоять злонамеренным кибероперациям России.

Разминирование

В течение 2024-го года Канада предоставила не менее 23 специальных машин для разминирования для нужд ГСЧС и Государственной специальной службы транспорта.

Правительство Канады также присоединилось к разминированию украинских территорий в рамках коллективной инициативы совместно с Правительством США, профинансировав предоставление Украине 4 машин для разминирования GCS-100, тягачей для перевозки этих машин, экскаваторов JCB и микроавтобусов для персонала.

Для реализации дальнейших подобных проектов Канада в конце октября объявила о выделении дополнительных 25 миллионов долларов США на нужды гуманитарного разминирования в Украине.

Энергетика

Канада сделала значительные финансовые взносы в энергетический сектор Украины. За год имплементации соглашения по безопасности Канада выделила более 50 миллионов долларов США на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры Украины после российских атак.

В июне 2024-го года Правительство Канады также направило более 1,5 миллиона долларов США на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Предоставление гуманитарной помощи Украине было одной из приоритетных сфер поддержки со стороны Канады. В прошлом году Канада предоставила Украине 1,8 миллиарда долларов США финансовой помощи для покрытия неотложных расходов государственного бюджета в социальной и гуманитарной сферах. Таким образом Канада выполнила анонсированный в соглашении по безопасности план по направлению 3 миллиардов долларов США на военную и макрофинансовую поддержку Украины в 2024 году.

Дополнительно в июне 2024-го года Канада направила более 11 миллионов долларов США в Международный валютный фонд для укрепления евроинтеграционных возможностей Украины, а также восстановления Украины после войны.

Кроме финансовых взносов, весной Канада передала Украине 10 машин скорой медицинской помощи класса С Ford Transit для нужд транспортировки тяжелобольных пациентов, а осенью правительство Канады при поддержке ЕС и правительства Дании передало Украине 10 специализированных автомобилей для оказания социальных и медицинских услуг в прифронтовых общинах.

Привлечение России к ответственности

Канада способствует привлечению России к ответственности в рамках двух ключевых коалиций – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках первой коалиции все страны-участницы в феврале 2025-го года заложили правовые основы для создания специального трибунала путем определения ключевых положений "Проекта устава Шумана" – основного юридического документа трибунала.

Благодаря усилиям Канады, которая вместе с Украиной возглавляет Международную коалицию за возвращение украинских детей, и других стран-участниц Коалиции в 2024-м году Украине удалось вернуть домой почти 600 депортированных Россией детей.

Дополнительно Канада выделила 11 миллионов долларов США на реинтеграцию украинских детей, которые возвращаются домой после принудительной депортации, а также на развитие правосудия для жертв военных преступлений России.