Почему Украине уменьшили объем транша от МВФ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, по просьбе Украины Международный валютный фонд уменьшил объем транша, который ожидается в марте. Киев имеет достаточные источники внешнего финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг НБУ.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Это произошло после соответствующего обсуждения, и по большому счету по просьбе украинской стороны учитывая то, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования.

Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук объяснил, что, учитывая потребности платежного баланса и заверения от международных партнеров, по просьбе Украины миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат и перенос финансирования на будущие периоды.