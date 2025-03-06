Как изменили уровень учетной ставки
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, инфляция в начале года ожидаемо начала расти.
Читайте также Где на рынке евро уже по 45 гривен
Как пояснил Пышный, такое решение направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий. Это вместе с тем позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.
В январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, в феврале она в дальнейшем росла.
Еще раньше в комментарии для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев отметил, что НБУ может повысить учетную ставку на 0,5 – 1 процентный пункт – то есть до 15 – 15,5%.