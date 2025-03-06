Как изменили уровень учетной ставки

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Нацбанка Андрей Пышный во время брифинга, инфляция в начале года ожидаемо начала расти.

Читайте также Где на рынке евро уже по 45 гривен

Как пояснил Пышный, такое решение направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий. Это вместе с тем позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%.

Андрей Пышный Глава НБУ В январе инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, в феврале она в дальнейшем росла.

Еще раньше в комментарии для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев отметил, что НБУ может повысить учетную ставку на 0,5 – 1 процентный пункт – то есть до 15 – 15,5%.

Что такое учетная ставка Уровень учетной ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. То есть если учетная ставка растет, тогда валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся дороже.

Пресс-брифинг относительно решений Правления НБУ по монетарной политике: смотреть видео