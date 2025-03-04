Как может измениться учетная ставка в марте

Для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что 6 марта НБУ может повысить учетную ставку на 0,5 – 1 процентный пункт – до 15 – 15,5%.

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Ожидается, что регулятор зеркально изменит в таком случае ставку по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой формируются ставки по гривневым депозитам.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Ставка по 3-месячным депсертификатам может составить 17,5 – 18%.

Замотаев заявляет, что для изменения учетной ставки есть несколько весомых причин.

Во-первых, как и прогнозировалось, уровень инфляции остается достаточно мощным;

В январе индекс потребительских цен вырос на 1,2%, в феврале, по предварительным данным, – на 1 – 1,5%. А в годовом измерении инфляция составляет в среднем 13 – 14%. Кроме того, в ближайшие 2 – 3 месяца инфляция будет оставаться достаточно ощутимой – 13 – 15% год к году.

Во-вторых, такой шаг позволит несколько укрепить гривну, притормозить потребительские цены и положительно сказаться на курсовых колебаниях на валютном рынке;

Напомню, что в течение 2 месяцев 2025 года официальный курс доллара снизился в среднем на 1,4%: с 42,02 гривны по состоянию на 1 января до 41,43 гривны по состоянию на 1 марта. На мой взгляд, стабилизация на валютном рынке отчасти является следствием монетарной политики НБУ.

В-третьих, сейчас Украина находится в "тамбуре" изменений;

Украина оказалась в состоянии политической, "военной" неопределенности, что может негативно сказаться на экономических процессах и социальных настроениях. Поэтому такой шаг можно расценивать, как своевременную "страховку" от возможных кризисных явлений.

Большинство граждан волнует вопрос, как изменение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам. Замечу, что процесс роста депозитных ставок продолжается после январской коррекции учетной ставки и других монетарных инструментов и он очевидно продолжится,

– добавляет Замотаев.

Ожидается, что средний рост ставок по депозитам в зависимости от срока размещения средств составит 0,5 – 1 процентный пункт.

Какими будут средние ставки

Как прогнозирует Замотаев, соответственно к концу марта вполне возможно, что средние ставки составят:

Ультракороткие депозиты сроком 3 – 6 месяцев – 11,5 – 12% годовых.

Депозиты от 9 месяцев до 1 года – 12,5 _COPY2 5 – 13% годовых.

Вклады сроком 6 – 9 месяцев – 15 – 16% годовых.

Вклады на срок от 1 года и дольше – 15 – 16% годовых.

На мой взгляд, регулятор проводит достаточно взвешенную и эффективную мягкую монетарную политику, ведь отсутствуют резкие изменения: напомню, что в декабре и январе - учетная ставка была увеличена с 13% до 14,5%,

– говорит банкир.

Кроме того, по словам Замотаева, в зависимости от экономических, военных и геополитических условий до июня учетная ставка потенциально может вырасти до 16%.

Заметьте! По данным Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", с начала полномасштабной войны и до 6 марта 2025 года НБУ менял учетную ставку 11 раз. Рекордное значение ставки в 25% действовало с 3 июня 2022 года по 28 июля 2023 года. В июле 2023 года учетную ставку снизили до 22%, а в сентябре 2023 года – до 20%.