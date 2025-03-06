Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (-10 копеек против 5 марта) и продажа по 41,77 гривны (-13 копеек).

Смотрите также Учетная ставка весной: на сколько НБУ может ее поднять и чего ждать от ставок по депозитам

Покупка евро происходит по 43,90 гривны (+40 копеек), а продажа по 44,55 гривны (+40 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (без изменений), а продать по 41,60 гривны (-12 копеек).

(без изменений), а продать по (-12 копеек). Покупка евро по 44,31 гривны (+43 копейки), а продажа по 44,84 гривны (+67 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,88 гривны (-30 копеек), а продают по 41,68 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают по (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,93 гривны (-11 копеек), а продают по 45 гривен (+29 копеек).

По сколько будет доллар

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, вероятнее всего, что в марте курс доллара будет находиться в диапазоне 42 – 43 гривны за валюту.

В общем, курс будет зависеть от определенных факторов, а именно посевная, импорт газа и электроэнергии, политический переговорный процесс, инфляционный импульс и тому подобное.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Несмотря на достаточность внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается, потому что все же это влияет на бюджетные расходы, через которые финансируется армия.

Обратите внимание! Если курс доллара будет ниже, чем 45 гривен, то Украина недополучает средства в бюджет от внешних экономических операций.