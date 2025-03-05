Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,30 гривны (-7 копеек против 4 марта) и продажа по 41,90 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (+30 копеек), а продажа по 44,15 гривны (+20 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (-13 копеек), а продать по 41,72 гривны (-4 копейки).

(-13 копеек), а продать по (-4 копейки). Покупка евро по 43,88 гривны (+16 копеек), а продажа по 44,17 гривны (+27 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 4 марта, доллары покупают в среднем по: 41,13 гривны (-12 копеек), а продают по 41,68 гривны (-5 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают по (-5 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 5 марта, евро покупают по 43,42 гривны (-6 копеек), а продают по 44,65 гривны (+64 копейки).

Какой прогноз курса на март

Для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что в марте курс может вернуться к диапазону в 42 – 43 гривны за валюту.

Кроме того, курс будет зависеть и от ряда факторов, например посевная, импорт газа и электроэнергии, политический переговорный процесс, инфляционный импульс и тому подобное.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Несмотря на достаточность внешней помощи, в бюджете на 2025 год курс на уровне 45 гривен остается, потому что все же это влияет на бюджетные расходы, через которые финансируется армия.

Дело в том, что если курс доллара будет ниже чем 45 гривен, то украинский бюджет недополучает средства от внешних экономических операций, от пошлин и акцизов, которые привязаны к курсу.