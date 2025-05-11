Что будет с курсом евро

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала сообщил, что на евро будут влиять мировые котировки пары доллара – евро, которые прогнозировать довольно трудно.

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Вместе с тем мы не исключаем, что постепенно спред между курсами этих валют может уменьшиться, что повлияет на текущую стоимость евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара. Однако, по-прежнему, многое будет зависеть от экономических решений, принятых в Вашингтоне и Брюсселе: например, будут ли отменены намерения "повоевать" экономиками таможенным "оружием".

За последние два месяца новый глава Белого Дома является достаточно "причудливым" в создании экономических сенсаций, которые уже вызвали частичную переориентацию мирового капитала на другие мировые валюты.

В состоянии неопределенности инвесторы ищут "убежище" для своих денег – это абсолютно сознательная и объяснительная реакция на "непогамовность" мегапланов Дональда Трампа. Однако стоит отметить: доллар остается мировой валютой, в которой сосредоточено до 80% мирового капитала,

– говорит Лесовой.

Заметьте! На межбанке и на наличном рынке курс евро будет на уровне 45 – 48 гривен.