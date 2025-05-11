Що буде з курсом євро

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу повідомив, що на євро впливатимуть світові котування пари долара – євро, які прогнозувати доволі важко.

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Разом з тим ми не виключаємо, що поступово спред між курсами цих валют може зменшитися, що вплине на поточну вартість євро.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара. Однак, як і раніше, багато що залежатиме від економічних рішень, ухвалених у Вашингтоні та Брюсселі: наприклад, чи будуть скасовані наміри "повоювати" економіками митною "зброєю".

За останні два місяці новий очільник Білого Дому є досить "вигадливим" у створенні економічних сенсацій, які вже спричинили часткову переорієнтацію світового капіталу на інші світові валюти.

У стані невизначеності інвестори шукають "прихисток" для своїх грошей – це абсолютно свідома та пояснювальна реакція на "непогамовність" мегапланів Дональда Трампа. Проте варто наголосити: долар залишається світовою валютою, в якій зосереджено до 80% світового капіталу,

– каже Лєсовий.

Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку курс євро буде на рівні 45 – 48 гривень.