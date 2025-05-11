Що буде з курсом євро
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу повідомив, що на євро впливатимуть світові котування пари долара – євро, які прогнозувати доволі важко.
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Разом з тим ми не виключаємо, що поступово спред між курсами цих валют може зменшитися, що вплине на поточну вартість євро.
Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара. Однак, як і раніше, багато що залежатиме від економічних рішень, ухвалених у Вашингтоні та Брюсселі: наприклад, чи будуть скасовані наміри "повоювати" економіками митною "зброєю".
За останні два місяці новий очільник Білого Дому є досить "вигадливим" у створенні економічних сенсацій, які вже спричинили часткову переорієнтацію світового капіталу на інші світові валюти.
У стані невизначеності інвестори шукають "прихисток" для своїх грошей – це абсолютно свідома та пояснювальна реакція на "непогамовність" мегапланів Дональда Трампа. Проте варто наголосити: долар залишається світовою валютою, в якій зосереджено до 80% світового капіталу,
– каже Лєсовий.
Зауважте! На міжбанку та на готівковому ринку курс євро буде на рівні 45 – 48 гривень.