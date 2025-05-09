Яким буде ринок у середині травня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, до 20 червня на валютному ринку очікуються "спокійні настрої" з можливим баражуванням курсу по межі нижніх кордонів, що буде пов'язано з податковим періодом.

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Але як завжди головну роль відіграватиме Нацбанк, адже режим керованої гнучкості передбачає досягнення балансу між попитом і пропозицією через механізм валютних інтервенцій, обсяг яких залишиться на нормальному рівні – до 600 – 800 мільйонів доларів на день.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Отже, протягом наступного тижня ми побачимо досить звичну "картину": мінімальні поточні коливання, при цьому, як в бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

А розрив між курсами міжбанку та готівкового ринку залишиться мінімальним – в дусі березнево-квітневого тренду. Загалом цілком можливо, що офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Щодо вартості євро, то тут, як і раніше, на курсоутворення впливатимуть головним чином "світові котування" пари долар/євро, які прогнозувати вкрай важко.

Разом з тим ми не виключаємо, що поступово спред між курсами цих валют може зменшитися, що вплине на поточну вартість євро. Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара. Однак, як і раніше, багато що залежатиме від економічних рішень, ухвалених у Вашингтоні та Брюсселі,

– каже Лєсовий.

Щодо інших факторів, які гіпотетично можуть вплинути на валютні курси, то тут слід визначити суто воєнні: наближення миру або ж загострення війни, наслідки ворожих обстрілів. Однак ці чинники діятимуть у сув'язі з економічними.

По скільки буде долар та євро з 12 по 18 травня

Коридори валютних коливань: 41,25 – 41,65 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на міжбанку) та 41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на готівковому ринку).

41,25 – 41,65 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на міжбанку) та 41,20 – 41,60 гривні за долар та 45 – 48 гривень за євро (на готівковому ринку). Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.

міжбанк — до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривень на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.

міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривень на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 за євро. Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.

– 0 гривень. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Очікується, що наступного тижня ситуація на валютному ринку буде прогнозованою: Нацбанк відіграватиме головну роль, ефективно регулюючи співвідношення попиту та пропозиції. А поточні курсові зміни не становитимуть загрози для загальної курсової стабільності.