Чи буде падати долар щодо гривні

Як повідомив для 24 Каналу економіст Данило Монін, курс в умовах рекордних міжнародних резервів повністю у владі НБУ. Тому він може його як зміцнювати, так і девальвувати.

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Водночас попри рекорди міжнародних резервів стан економічних процесів погіршується, адже експорт падає, а імпорт зростає.

Данило Монін Експерт з публічних фінансів, співавтор стратегії "Україна-2030" від Українського інституту майбутнього Дисбаланс торгівлі за перший квартал сягнув понад 10 мільярдів доларів та понад 3,5 мільярда доларів до першого кварталу 2024 року.

Монін зауважує, що у таких умовах зміцнювати гривню щодо долара – очевидно нерозумно.

Які прогнози щодо курсу

Водночас банкір, глави правління Глобус банку, Сергій Мамедов для Факти ICTV розповів, що у травні курс долара може бути доволі стабільним та триматися діапазону 41,60 – 41,80 гривні.

У травні на валютний ринок опосередковано можуть вплинути подальші спроби знайти дієвий механізм завершення війни, економічні наслідки ворожих ракетних і дронових атак, можливе підписання "ресурсної" угоди зі США, загальна ситуація на фронті, рівень отримуваної воєнно-технічної допомоги, а також суспільні настрої,

– додає Мамедов.

Однак курс євро більше залежатиме від світових курсів цієї валюти у зв'язці з доларом.