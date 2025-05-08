Будет ли падать доллар по отношению к гривне

Как сообщил для 24 Канала экономист Даниил Монин, курс в условиях рекордных международных резервов полностью во власти НБУ. Поэтому он может его как укреплять, так и девальвировать.

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В то же время несмотря на рекорды международных резервов состояние экономических процессов ухудшается, ведь экспорт падает, а импорт растет.

Даниил Монин Эксперт по публичным финансам, соавтор стратегии "Украина-2030" от Украинского института будущего Дисбаланс торговли за первый квартал достиг более 10 миллиардов долларов и более 3,5 миллиарда долларов к первому кварталу 2024 года.

Монин отмечает, что в таких условиях укреплять гривну по отношению к доллару – очевидно неразумно.

Какие прогнозы по курсу

В то же время банкир, главы правления Глобус банка, Сергей Мамедов для Факты ICTV рассказал, что в мае курс доллара может быть довольно стабильным и держаться диапазона 41,60 – 41,80 гривны.

В мае на валютный рынок косвенно могут повлиять дальнейшие попытки найти действенный механизм завершения войны, экономические последствия вражеских ракетных и дроновых атак, возможное подписание "ресурсного" соглашения с США, общая ситуация на фронте, уровень получаемой военно-технической помощи, а также общественные настроения,

– добавляет Мамедов.

Однако курс евро больше будет зависеть от мировых курсов этой валюты в связке с долларом.