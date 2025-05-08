Курс валют у банках

Станом на ранок 8 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,10 гривні (-2 копійки проти 7 травня) та продаж по 41,80 гривні (+1 копійка).

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Купівля євро проходить по 46,70 гривні (без змін), продаж – по 47,46 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+11 копійок), а продати по 41,46 гривні (+8 копійок).

(+11 копійок), а продати (+8 копійок). Купівля євро по 47,20 гривні (+9 копійок), а продаж по 47,40 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 40,62 гривні (-28 копійок), а продають по 41,55 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-28 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,10 гривні (-55 копійок), а продають по 47,57 гривні (+4 копійки).

Який курс долара буде

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового для 24 Каналу, долар буде на рівні 41,20 – 41,60 гривні за валюту на готівковому ринку.

Однак банкір додає, що роль НБУ може бути зниженою через певні обставини, а саме – активність продавців.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Цього тижня, за прогнозами, збільшиться активність продавців валюти через період податкових платежів.

Зверніть увагу! Різниця між курсами міжбанку та готівкового курсу буде майже нульовою.