Як змінився курс євро в Україні

7 травня офіційний курс в Україні складає – 46,96 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Дані "Мінфін" показують, що середній банківський курс євро змінився таким чином:

купівля – 46,80 гривні за євро;

продаж – 47,45 гривні за євро.

Зміни відчуваються і в обмінниках, там середній курс такий:

купівля – 47,25 гривні за євро;

продаж – 47,42 гривні за євро.

Скільки можна отримати гривень при обміні 500 євро сьогодні

при обміні 500 євро в банку можна виручити орієнтовно – 23 400 гривень;

в обмінниках за 500 євро сьогодні можна отримати приблизно – 23 625 гривень.

За скільки можна придбати 500 євро сьогодні