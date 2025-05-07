Як змінився курс євро в Україні
7 травня офіційний курс в Україні складає – 46,96 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Дані "Мінфін" показують, що середній банківський курс євро змінився таким чином:
- купівля – 46,80 гривні за євро;
- продаж – 47,45 гривні за євро.
Зміни відчуваються і в обмінниках, там середній курс такий:
- купівля – 47,25 гривні за євро;
- продаж – 47,42 гривні за євро.
Скільки можна отримати гривень при обміні 500 євро сьогодні
- при обміні 500 євро в банку можна виручити орієнтовно – 23 400 гривень;
- в обмінниках за 500 євро сьогодні можна отримати приблизно – 23 625 гривень.
За скільки можна придбати 500 євро сьогодні
- придбати 500 євро в банку сьогодні можна за приблизно – 23 725 гривень;
- покупка 500 євро в обміннику обійдеться у майже – 23 710 гривень.