Чи буде Європа далі купувати паливо у Росії

Президентка Єврокомісії категорично заперечила, що Європа може повернутись до закупівель російських викопних енергоносіїв. Йдеться саме про період після закінчення повномасштабної війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Щоб було дуже зрозуміло: ера російського викопного палива в Європі добігає кінця.

Щобільше, президентка Єврокомісія назвала відновлення торгівлі у цьому секторі "помилкою історичного масштабу". Урядовиця нагадала як часто Росія використовувала цей важіль впливу.

Зокрема, фон дер Ляєн згадала, як Путін переривав постачання газу у Європу у 2006, 2009, 2014, 2021 роках. Не залишився без уваги і тиск Кремля на ЄС під час повномасштабної війни в Україні.

Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом,

– сказала фон дер Ляєн у відповідь на заяву Лаврова про можливе відновлення роботи "Північного потоку" за підтримки США.

Зверніть увагу! Ця заява президентки Єврокомісії була пов'язана, зокрема, з побоюваннями Бросселя, що США можуть помлабити санкції.