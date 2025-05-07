Будет ли Европа дальше покупать топливо у России

Президент Еврокомиссии категорически отрицает, что Европа может вернуться к закупкам российских ископаемых энергоносителей. Речь идет именно о периоде после окончания полномасштабной войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Еврокомиссии Чтобы было очень понятно: эра российского ископаемого топлива в Европе подходит к концу.

Более того, президент Еврокомиссии назвала возобновление торговли в этом секторе "ошибкой исторического масштаба". Чиновница напомнила как часто Россия использовала этот рычаг влияния.

В частности, фон дер Ляйен вспомнила, как Путин прерывал поставки газа в Европу в 2006, 2009, 2014, 2021 годах. Не осталось без внимания и давление Кремля на ЕС во время полномасштабной войны в Украине.

Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом,

– сказала фон дер Ляйен в ответ на заявление Лаврова о возможном возобновлении работы "Северного потока" при поддержке США.

Обратите внимание! Это заявление президента Еврокомиссии было связано, в частности, с опасениями Бросселя, что США могут ослабить санкции против России.