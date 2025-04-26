Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Риме

Президент Украины имел "хорошую встречу" с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время нее речь шла о планах, нацелены на сохранение жизни украинцев, возвращение безопасности и приближение прекращения огня на фронте.

С главой Еврокомиссии Владимир Зеленский около получаса обсуждал укрепление сотрудничества Украины и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.



Также ЕС готовит против России 17-й пакет санкций. Он должен ударить по самым болезненным местам врага.

Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира,

– заявил Зеленский.

Кроме этого президент добавил, что Украина ценит поддержку Европейского Союза и совместную важную работу для безопасности людей, справедливого мира и европейского будущего.

Урсула фон дер Ляйен в очередной раз заверила, что Европа готова поддерживать Украину на пути к миру. В частности европейские страны обещают защищать позицию Украины во время будущих мирных переговоров.

К слову, после церемонии прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский провел непродолжительные встречи с Эммануэлем Макроном, Джорджией Мелони и Киром Стармером. А до церемонии президент общался с Дональдом Трампом. Во время всех разговоров речь шла о полном и безусловном прекращении огня и договоренности о сотрудничестве.

Также Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Папы Франциска ватиканским кардиналам Маттео Дзуппи и Пьетру Паролину. Президент выразил благодарность за помощь в возвращении депортированных украинских детей.