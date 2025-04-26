Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

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Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн в Римі

Президент України мав "хорошу зустріч" з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неї йшлося про плани, націлені на збереження життя українців, повернення безпеки та наближення припинення вогню на фронті.

Із очільницею Єврокомісії Володимир Зеленський близько пів години обговорював зміцнення співпраці України та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.



Також ЄС готує проти Росії 17-й пакет санкцій. Він повинен вдарити по найболючіших місцях ворога.

Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру,

– заявив Зеленський.

Окрім цього президент додав, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу та спільну важливу роботу для безпеки людей, справедливого миру та європейського майбутнього.

Урсула фон дер Ляєн вкотре запевнила, що Європа готова підтримувати Україну на шляху до миру. Зокрема європейські країни обіцяють захищати позицію України під час майбутніх мирних переговорів.

До слова, після церемонії прощання з Папою Римським Франциском Володимир Зеленський провів нетривалі зустрічі з Еммануелем Макроном, Джорджією Мелоні та Кіром Стармером. А до церемонії президент спілкувався з Дональдом Трампом. Під час усіх розмов йшлося про повне й безумовне припинення вогню та домовленості щодо співпраці.

Також Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу смерті Папи Франциска ватиканським кардиналам Маттео Дзуппі та П'єтру Пароліну. Президент висловив подяку за допомогу у поверненні депортованих українських дітей.