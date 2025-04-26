Добрый знак заключается даже в том, что Трамп сел напротив Зеленского. Такой мыслью с 24 Каналом поделился председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, добавив, что это выглядело символично.

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15 минут, которые войдут в историю

"Символично, что разговор состоялся в Базилике Святого Петра. Даже само фото по меньшей мере вызывает восхищение", – заметил Виктор Шлинчак.

Каждый, кто бывал в этом соборе, понимает, что все его детали очень символичны, каждый фрагмент является знаковым. Более того, это единственный собор, в котором есть государственный знак единой страны – Украины. Говорится о мозаичных изображениях Владимира Великого и княгини Ольги и украинском трезубце. Эти мозаики создал итальянский художник.

После визита Виткоффа в Россию у нас мало ясности и новостей, потому что два плана – от США и от Европы – существенно отличаются,

– добавил Виктор Шлинчак.

Главное отличие в том, что Соединенные Штаты в своем плане фактически узаконивают российскую агрессию в будущем. Зато видение Европы заключается в том, что любые переговоры надо начинать с остановки огня, не давая врагу никаких уступок. Вероятно, именно об этом говорили Зеленский и Трамп.

План европейцев, который построен вместе с украинской командой, является для нас не просто более логичным. Он содержит кардинально противоположные подходы и позиции по окончанию войны.

К слову, Белый дом назвал разговор Трампа и Зеленского продуктивным. Встреча состоялась в частном порядке. Лидеры встретились в рамках поминальных служб по Папе Франциску.

Вскоре после встречи с Зеленским, Трамп опубликовал сообщение, в котором в очередной раз высказался о войне. Он заявил, что Путин, скорее всего, не хочет мира, потому что продолжает обстреливать украинские города. В таком случае президент США пообещал ему банковские или вторичные санкции.