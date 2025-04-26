Детали заявления передает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Трампа.

Смотрите также Во время прощания с Папой призвали пожать руки в знак мира: кому протянул руку Трамп

"Путин не имел причин на такие обстрелы Украины"

Трамп высказался о мирных переговорах и последних обстрелах Украины. И если большинство его заявлений не отличалась от обычной риторики, то последние предложения его сообщения привлекают внимание.

У Путина не было никаких причин для того, чтобы в течение последних нескольких дней стрелять ракетами по гражданским районам, городах и поселках. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет остановить войну, он просто играет со мной, и с ним надо бороться по-другому, с помощью банковских или вторичных санкций? Слишком много людей погибает!!!

– написал Трамп.

Таким образом, есть надежда, что США действительно будут давить на Путина, как и обещали.