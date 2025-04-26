Деталі заяви передає 24 Канал з посиланням на соцмережу Трампа.

Дивіться також Під час прощання з Папою закликали потиснути руки на знак миру: кому простягнув руку Трамп

"Путін не мав причин на такі обстріли України"

Трамп висловився про мирні перемовини й останні обстріли України. І якщо більшість його заяв не відрізнялася від звичайної риторики, то останні речення його допису привертають увагу.

У Путіна не було жодних причин для того, щоб протягом останніх кількох днів стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою банківських або вторинних санкцій? Занадто багато людей гине!!!

– написав Трамп.

Таким чином, є надія, що США справді будуть тиснути на Путіна, як і обіцяли.

Водночас Трамп у своєму дописі продовжив стару риторику.