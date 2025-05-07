Словакия раскритиковала план ЕС
Фицо заявил, что этого не должно не произойти, пишет 24 Канал со ссылкой на Dennik N.
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Я прошу Европейскую комиссию: семь раз отмерьте, один раз отрежьте,
– сказал Роберт Фицо и добавил, что дорожная карта Еврокомиссии в ее действующей форме неприемлема для словацкого правительства.
Премьер также отметил, что не знает, какими будут последствия расторжения словацкого соглашения с "Газпромом", которое действует до 2034 года. В частности словацкий политик сделал заявление, что признает стратегическую цель – уменьшение зависимости ЕС от других стран, но боится двух вещей:
- роста цен на газ;
- того, что последствия будут тяжелее для Евросоюза, чем для России.
Заметьте! По его словам, Словакия будет требовать учета своих специфических обстоятельств и уже дала соответствующие инструкции словацким дипломатам.
Венгрия также прокомментировала план
В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал план Евросоюза и назвал это "чрезвычайно серьезной ошибкой".
По мнению Сийярто, "насильственное, искусственное и идеологически обоснованное исключение энергоносителей из России:
- вызывает серьезные трудности для экономики многих европейских стран;
- создает серьезные проблемы для некоторых европейских компаний с точки зрения международной конкурентоспособности;
- создает серьезную угрозу роста цен на энергетическом рынке".
Петер Сийярто считает, что "Еврокомиссия хочет заставить страны, которые действуют разумно и внедряют разумную политику, такие как Венгрия, платить за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины".
Мы это отвергаем, мы не готовы платить цену бессмысленных и неизмеримых субсидий Украине. Мы не готовы платить цену сверхбыстрого вступления Украины в Европейский Союз,
– подчеркнул он.
Заметьте! Венгерский политик заявил, что решение Еврокомиссии серьезно нарушает суверенитет европейских стран, поскольку, согласно законодательству сообщества, каждое государство-член может самостоятельно решать, какие источники энергии использовать и где их покупать.