Словакия раскритиковала план ЕС

Фицо заявил, что этого не должно не произойти, пишет 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Я прошу Европейскую комиссию: семь раз отмерьте, один раз отрежьте,

– сказал Роберт Фицо и добавил, что дорожная карта Еврокомиссии в ее действующей форме неприемлема для словацкого правительства.

Премьер также отметил, что не знает, какими будут последствия расторжения словацкого соглашения с "Газпромом", которое действует до 2034 года. В частности словацкий политик сделал заявление, что признает стратегическую цель – уменьшение зависимости ЕС от других стран, но боится двух вещей:

роста цен на газ;

того, что последствия будут тяжелее для Евросоюза, чем для России.

Заметьте! По его словам, Словакия будет требовать учета своих специфических обстоятельств и уже дала соответствующие инструкции словацким дипломатам.

Венгрия также прокомментировала план

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал план Евросоюза и назвал это "чрезвычайно серьезной ошибкой".

По мнению Сийярто, "насильственное, искусственное и идеологически обоснованное исключение энергоносителей из России:

вызывает серьезные трудности для экономики многих европейских стран;

создает серьезные проблемы для некоторых европейских компаний с точки зрения международной конкурентоспособности;

создает серьезную угрозу роста цен на энергетическом рынке".

Петер Сийярто считает, что "Еврокомиссия хочет заставить страны, которые действуют разумно и внедряют разумную политику, такие как Венгрия, платить за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины".

Мы это отвергаем, мы не готовы платить цену бессмысленных и неизмеримых субсидий Украине. Мы не готовы платить цену сверхбыстрого вступления Украины в Европейский Союз,

– подчеркнул он.

Заметьте! Венгерский политик заявил, что решение Еврокомиссии серьезно нарушает суверенитет европейских стран, поскольку, согласно законодательству сообщества, каждое государство-член может самостоятельно решать, какие источники энергии использовать и где их покупать.