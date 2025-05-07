Что предусматривает план отказа
В 2024 году ЕС наблюдал оживление импорта российского газа, поэтому Еврокомиссия представила дорожную карту для прекращения этой зависимости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
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Дорожная карта будет предусматривать постепенное изъятие российской нефти, газа и ядерной энергии с рынков ЕС скоординированным и безопасным способом. Планируют, что страны ЕС до конца 2025 года подготовят национальные планы, в которых определят, как они будут способствовать прекращению импорта российских энергоносителей.
Вместе с тем будут работать над тем, чтобы быстрее перейти на "зеленую" энергетику и наладить поставки из разных стран. В блоке хотят не зависеть от одной страны и не допустить перебоев или скачков цен.
Основные меры плана отказа
- Газ
Прекращение импорта российского газа до конца 2027 года путем повышения прозрачности, мониторинга и отслеживания российского газа на рынках ЕС. До конца 2025 года запретят новые контракты с поставщиками российского газа, так же как и спотовые соглашения.
- Нефть
Борьба с российским "теневым флотом" (суда, которые Россия использует для уклонения от санкций), которые транспортируют нефть.
- Ядерные материалы
Ограничение новых контрактов на поставку урана, обогащенного урана и других ядерных материалов, поступающих из России.
Отказываясь от российской энергетики, дорожная карта уменьшит риски, с которыми сталкивается ЕС. А независимая энергосистема будет способствовать экономическому росту блока. Поэтому уже в следующем месяце Еврокомиссия хочет подать законодательные инициативы, чтобы внедрить дорожную карту.