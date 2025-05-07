Що передбачає план відмови
У 2024 році ЄС спостерігав пожвавлення імпорту російського газу, тому Єврокомісія представила дорожню карту для припинення цієї залежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
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Дорожня карта передбачатиме поступове вилучення російської нафти, газу та ядерної енергії з ринків ЄС у скоординований та безпечний спосіб. Планують, що країни ЄС до кінця 2025 року підготують національні плани, в яких визначать, як вони сприятимуть припиненню імпорту російських енергоносіїв.
Разом з тим працюватимуть над тим, щоб швидше перейти на "зелену" енергетику й налагодити постачання з різних країн. У блоці хочуть не залежати від однієї країни й не допустити перебоїв або стрибків цін.
Основні заходи плану відмови
- Газ
Припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року шляхом підвищення прозорості, моніторингу та відстеження російського газу на ринках ЄС. До кінця 2025 року заборонять нові контракти з постачальниками російського газу, так само як і спотові угоди.
- Нафта
Боротьба з російським "тіньовим флотом" (судна, які Росія використовує для ухилення від санкцій), які транспортують нафту.
- Ядерні матеріали
Обмеження нових контрактів на поставку урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів, які надходять з Росії.
Відмовляючись від російської енергетики, дорожня карта зменшить ризики, з якими стикається ЄС. А незалежна енергосистема сприятиме економічному зростанню блоку. Тож уже наступного місяця Єврокомісія хоче подати законодавчі ініціативи, аби впровадити дорожню карту.