Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський, уточнивши, що зараз у Фонді залишилось менше 30 мільярдів і саме тому фінансисти Кремля раптово цього тижня утричі збільшили прогноз дефіциту на 2025 рік.

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Які галузі в Росії занепадають?

Цікава деталь полягає у тому, що прогнозний показник дефіциту на 2025 рік фінансисти вказали у розмірі 3,7 трильйона рублів, а у Фонді національного добробуту ліквідна частина тільки 3,2.

Постає питання, яким чином вони будуть покривати дефіцит, ніхто у світі грошей Росії не дасть,

– наголосив Несходовський.

Росії вдавалось триматися на плаву також завдяки тому, що вона обходила санкції, зокрема продовжувала продавати нафту. ЄС, на думку Несходовського, недостатньо докладав зусиль, аби відстежувати кораблі тіньового російського флоту. Завдяки надходженням коштів від продажу нафти Росії вдавалося нівелювати санкції, адже були вливання в її економіку.

Однак, як зауважив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС", санкції проти Росії є ефективними, вони увесь цей період потроху скорочували можливості країни-агресорки.

"Зараз не один чорний лебідь є для російської економіки, а ціла зграя. Росіяни дійшли до критичної межі щодо використання своїх ресурсів, є падіння ціни на нафту та занепад низки російських галузей", – озвучив Несходовський.

З його слів, Путін вимолює на кожних перемовинах, щоб США дозволили купувати у них літаки. Адже в Росії наступає критичний час, коли всі їх літаки просто почнуть падати. Росіяни, зі слів Несходовського, збільшують термін їх експлуатації та повністю засекретили інформацію про авіааварії, які відбуваються.

"Авіагалузь в Росії фактично впала, відновити її росіяни не можуть. Провалу зазнала й автомобільна галузь, падає і вугільна", – розповів Несходовський.

Коли відбувся злам російської економіки?

Варто брати до уваги й інфляцію. Згідно з російською статистикою, вона становить понад 10%, а по факту – 17-20%. Це означає, що реального економічного зростання не було.

"Ми відстежувати економічний стан Росії з 2023 року, бачили наскільки погіршується щомісяця становище економіки. При високій ціні на нафту Росія певною мірою трималася до четвертого кварталу 2024 року, злам відбувся наприкінці 2024-го, а у 2025 році фактично валиться все, зокрема фінансова система", – зазначив Несходовський.

Зараз ВТБ-банк шукає ресурси для того, аби поповнити свій капітал, бо він не виконує базові показники. У "Газпрому" збитки складають трильйон рублів. Кошти у Фонді національного добробуту закінчуються, фактично згорнули всі капітальні вкладення, дуже висока вартість кредитів.

Нині, аби добити російську економіку, як підсумував Несходовський, головне не скасовувати санкції проти країни-агресорки, а ще й посилювати їх. За його переконанням, Європа в жодному випадку не буде погоджуватися на авантюри, які пропонує адміністрація американського президента Трампа.

Тоді російська економіка буде гаснути. У Путіна, на думку Несходовського, не буде грошей для того, щоб продовжувати війну. Вже зараз в Росії скорочують виплати за підписання росіянами контрактів з міноборони, а також компенсації за вбитих на війні.