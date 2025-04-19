Як спустошився Фонд національного добробуту Росії

Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, дефіцит бюджету Росії зараз складає десь 3,8 трильйона рублів, що є рекордним. Відтак, це фактично еквівалентно всьому ліквідному залишку ФНД Росії.

Читайте також Ціни на нафту падають через мита Трампа, а російський бюджет вже страждає

Цікаво! Ліквідна частина Фонду у розмірі майже 11 трильйонів рублів у 2022 році скоротилася на кінець 2024 року до 3,8 трильйона рублів.

За словами Гетмана, вже 3 рік Фонд добробуту Росії не наповнюється, а лише зменшується.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи З умовно 200 мільярдів доларів він зменшився до близько 35 – 40 мільярдів доларів. І такими темпами, його вистачить максимуму протягом цього року.

Крім того, економіст додає, що навіть без додаткових мит на нафту, про які погрожував ще раніше Трамп (йдеться про 20% – 50% мит – 24 Канал), російський бюджет буде надалі недоотримувати.

За таким варіантом, на Росію надалі чекає друкування коштів, а відповідно – ще більша інфляція, а згодом гіперінфляція,

– додає Гетман.

Нагадуємо! Резерви ФНД зараз використовуються, щоб захистити економіку Росії від наслідків війни в Україні. Наповнюється Фонд коштом нафтогазових доходів федерального бюджету. Станом на 11 квітня, ціна на нафту російської марки Urals складала десь 58 доларів, хоча у бюджеті на 2025 рік ціна закладалася на рівні майже 70 доларів.