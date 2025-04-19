Как опустошился Фонд национального благосостояния России

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, дефицит бюджета России сейчас составляет где-то 3,8 триллиона рублей, что является рекордным. Поэтому, это фактически эквивалентно всему ликвидному остатку ФНД России.

Читайте также Цены на нефть падают из-за пошлин Трампа, а российский бюджет уже страдает

Интересно! Ликвидная часть Фонда в размере почти 11 триллионов рублей в 2022 году сократилась на конец 2024 года до 3,8 триллиона рублей.

По словам Гетмана, уже 3 год Фонд благосостояния России не наполняется, а только уменьшается.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы С условно 200 миллиардов долларов он уменьшился до около 35 – 40 миллиардов долларов. И такими темпами, его хватит максимум в течение этого года.

Кроме того, экономист добавляет, что даже без дополнительных пошлин на нефть, о которых угрожал еще раньше Трамп (речь идет о 20% – 50% пошлин – 24 Канал), российский бюджет будет в дальнейшем недополучать.

По такому варианту, Россию в дальнейшем ждет печатание средств, а соответственно – еще большая инфляция, а затем гиперинфляция,

– добавляет Гетман.

Напоминаем! Резервы ФНБ сейчас используются, чтобы защитить экономику России от последствий войны в Украине. Наполняется Фонд за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета. По состоянию на 11 апреля, цена на нефть российской марки Urals составляла где-то 58 долларов, хотя в бюджете на 2025 год цена закладывалась на уровне почти 70 долларов.