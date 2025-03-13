Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по экономике Максим Блант. По его словам, "дыра" в российском бюджете составляет 2,7 триллиона рублей только за январь-февраль. Самое интересное, что на весь 2025 год там закладывали дефицит на уровне 1,2 триллиона рублей.

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Как Россия перекрывает дефицит

Как отметил Блант, если учитывать еще и декабрь 2024 года, то дефицит бюджета достиг аж 6 триллионов рублей. Это несколько более чем 3% от ВВП.

Такой ситуации в новейшей истории России еще не было. Возможно, разве что в 1990-х. Там и не такие "чудеса" случались,

– сказал Блант.

Министерство финансов России делает вид, что перекрывает этот дефицит через различные заимствования. К примеру, они в конце 2024 года взяли примерно 1,3 триллиона рублей из фонда национального благосостояния. Теперь обещают доложить туда деньги.

Этот фонд уже давно превратился в фикцию, из которой удобно брать деньги на различные инфраструктурные проекты. Очень удобная, но не очень прозрачная штука. Вот так все и финансируется. Поэтому и идет инфляция. Потому что российский бюджет наполняется таким образом,

– сказал Блант.

Добавим, доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал, что на самом деле происходит с российской экономикой. Он объяснил, почему инфляция в России растет и растет.