Почему российская экономика все еще держится

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, рассказал для 24 Канала что России удается пока что покрывать дефицит.

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Это в основном происходит за счет внутренних заимствований и проедания Фонда национального благосостояния. В нем осталось примерно 45 миллиардов долларов.

Сколько золота хранится в фонде? По данным росСМИ, запасы в Фонд, который наполнялся сверхдоходами от экспорта нефти, продолжают уменьшаться. В частности из Фонда исчезло более 100 тонн золота в результате сделок, о которых российский Минфин ничего не сообщил в отчетах. По состоянию на 1 января 2025 года в Фонде хранится 187,7 тонны золота, но назад они были на уровне 358,9 тонны.

Также Москва держится еще за счет двух важных аспектов:

увеличения курса рубля;

наложения налогов на самые бедные слои населения.

По словам Олега Пендзина, который является исполнительным директором Экономического дискуссионного клуба, состояние российской экономики сейчас является лучшим, чем состояние советской экономики в течение последнего десятилетия существования Советского Союза. Дело в том, что советский рубль нельзя было отоварить, а дефицит достигал катастрофических масштабов.

Однако разве тогда такая ситуация привела к существенным социальным конфликтам, недовольства и т.д. Нет

– напомнил Пензин.

Он пояснил, что следует понимать следующее: все будет делаться для военного комплекса. В то же время на обнищание людей никто внимания обращать не будет.

Кроме того, экономика России держится еще и на том, что ее власть обеспечивает разный уровень жизни различных субъектов федерации. То есть финансирование предоставляют городам-миллионникам, на отдаленных регионах ставят крест.

Интересно! Эксперт рассказал, что, например, в Якутии уже введены продовольственные карточки. Но Москва живет по-прежнему. Поэтому для россиян пока действует фраза: "Не жили хорошо, то и не будем начинать".