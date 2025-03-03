Иностранный бизнес вышел из России

Сейчас Кремль заинтересован в возвращении иностранного бизнеса, считает спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Викофф, передает 24 Канал.

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Уиткофф заявил, что возвращение американских компаний в Россию может стать возможным после заключения мирного соглашения по войне в Украине.

После начала полномасштабного вторжения значительная часть западных компаний покинула российский рынок. Это позволило местному бизнесу занять освободившиеся ниши.

Заметьте! В 2022 году Путин призвал российские предприятия заполнить вакуум, а в 2023 году заявил, что иностранные бренды якобы не повлияли на производство, изменились только логотипы.

Попытки решить проблему

Российское правительство создало специальную подкомиссию под руководством министра финансов Антона Силуанова, которая контролирует сделки между иностранными компаниями и потенциальными покупателями их активов.

Несмотря на попытки властей удержать бизнес, в 2024 году более 160 международных компаний полностью прекратили деятельность в России. Среди них – FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Danone и IKEA.

Интересно! В то же время более 2 220 компаний, в частности Philip Morris, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Nestlé, Metro, Mondelez и Coca-Cola, продолжают работать в стране.