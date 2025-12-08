Как и почему падают акции OpenAI?

Настроения относительно компаний, связанных с искусственным интеллектом, меняются, и все сосредоточено на двух компаниях: OpenAI падает, а Alphabet Inc. растет, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Разработчик ChatGPT, OpenAI, больше не считается передовым в сфере технологий искусственного интеллекта и сталкивается с вопросами о своей низкой прибыльности. Компании нужен быстрый рост, чтобы покрыть свои огромные расходы.

Между тем, материнская компания Google, Alphabet, становится конкурентом во всех сферах торговли искусственным интеллектом.

OpenAI был "золотым ребенком" в начале этого года, а на Alphabet смотрели совсем по-другому. Сейчас настроения относительно OpenAI гораздо более сдержанные,

– сказал Бретт Юинг, эксперт First Franklin Financial Services.

В результате, акции компаний, находящихся в орбите OpenAI – главным образом Oracle, CoreWeave и Advanced Micro Devices, а также Microsoft, Nvidia и SoftBank, – испытывают сильное давление со стороны продавцов. Между тем, импульс Alphabet повышает цену не только его акций, но и акций тех компаний, с которыми он связан, таких как Broadcom, Lumentum Holdings, Celestica и TTM Technologies.

Alphabet стремительно развивается и растет в цене

В сентябре 2025 года стало известно, что Alphabet стала четвертой компанией с капитализацией в 3 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Отметка в 3 триллиона долларов достигла примерно через 20 лет после IPO Google и чуть более чем через 10 лет после создания Alphabet как холдинговой компании, главной дочерней компанией которой является Google.

Акции значительно выросли в начале сентября после решения судьи по антимонопольному законодательству, наказания которого оказались менее строгим, чем опасались акционеры.

Министерство юстиции США хотело, чтобы Google был вынужден избавиться от своего браузера Chrome. Однако судья решил не применять самые суровые последствия, предложенные Министерством юстиции, что привело к рекордному росту акций.

