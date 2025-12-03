Один из примеров – Тим Кук из Apple, которому удалось достичь значительных результатов. Кук возглавляет корпорацию почти 15 лет, однако в ближайшие годы может покинуть пост. Тогда возникнет вопрос: как заменить такого руководителя, чтобы не потерять результаты, достичь еще больше и не стоять на месте.

24 Канал перевел и адаптировал аналитику The Economist "How do you replace a CEO like Tim Cook or Warren Buffett?".

Легендарные руководители массово уходят в отставку

С момента, как Тим Кук заменил Стива Джобса в 2011 году, он увеличил годовой объем продаж со 108 миллиардов долларов до 416 миллиардов, а рыночную капитализацию – с 350 миллиардов долларов до 4 триллионов. Лучшими результатами может похвастаться разве Дженсен Хуанг из Nvidia (в большинстве благодаря буму ИИ).

Однако никто не может работать вечно: недавно в Financial Times намекнули, что Кук может уйти в отставку уже в следующем году. Оказалось, что Apple – не единственный гигант, который готовит преемника для легендарного руководителя:

14 ноября глава американского Walmart Дуган Макмиллан передаст руководство своему заместителю после почти 12 лет работы. Он "вытащил" сеть во время международной экспансии, глобальной пандемии и цифровой трансформации, поэтому планка для преемника может быть невероятно высокой.

Известно, что сейчас почти каждую пятую компанию из индекса "голубых фишек" (самые ликвидные и стабильные компании) возглавляют руководители с более чем 10-летним опытом. Такие компании, как правило, являются более успешными.

Сколько лет Nike и GE искали следующего СЕО

Неудивительно, что когда "марафонцы" передают бразды правления преемнику, то за ним наступает эра разочарования, а компания ищут следующего СЕО годами.

GE понадобилось 17 лет и две неудачные попытки, чтобы найти достойного преемника после 20-летнего управления.

Как удачно заменить СЕО компании?

Прежде всего нужно серьезно относиться к планированию преемственности. Чем больше совет директоров надеется, что и нынешний, и следующий руководитель будут выносливыми, тем быстрее следует начать поиск.

Это потому, что в таких случаях фирме может понадобиться пропустить руководство высшего уровня и искать кандидатов среди младших поколений. Планы преемственности также должны постоянно обновляться, особенно в периоды быстрых изменений.

Человек, который подходил на должность три года назад, может не подойти сегодня. Три года назад никто не слышал о ChatGPT, а глобализация не была таким негативным понятием,

– говорит Клаудия Ричи Моррис из консалтинговой компании Korn Ferry.

Второе – советы директоров должны серьезно рассмотреть кандидатуры "непопулярных аутсайдеров". В случае с Walmart, Баффет всегда выбирал доверенное лицо – тот, кто отдал компании десятки лет.

Apple может сделать то же, однако чтобы повторить успех управления Кука, нужно пересмотреть приоритеты: переосмыслить зависимость от китайских цепей поставок и разработать стратегию ИИ.

Игнорирование этих вызовов Куком может быть причиной того, что Баффет продает акции Apple, принадлежащих Berkshire, и покупает акции Alphabet.

