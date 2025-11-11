Когда Баффетт уйдет с должности?

Уоррен Баффет который превратил стареющую текстильную фабрику в конгломерат стоимостью более 1 триллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В своем письме 95-летний миллиардер, который покидает пост главного исполнительного директора в конце года, заявил, что прекратит писать ежегодные письма для Berkshire Hathaway Inc. и выступать на ее собрании.

Это письмо знаменует собой еще один шаг в году передачи Баффетом полномочий его заместителю Грегу Абелю. Баффет оставляет своему 63-летнему заместителю наличные в размере 382 миллиардов долларов, которая выросла за последние несколько лет, поскольку миллиардер воздерживался от крупных приобретений и выкупа акций своей фирмы.

Баффет предупредил, что он захочет сохранить "значительное" количество акций класса А, пока акционеры Berkshire Hathaway не начнут так же комфортно относиться к Абелю, как они были с ним и его давним деловым партнером Чарли Мангером.

Хотя Баффетт и будет оставаться председателем правления, Абель будет иметь последнее слово по управлению операциями Berkshire Hathaway и распределения капитала. Ожидается, что Баффет завершит передачу полномочий Абелю в конце года.

Благотворительные пожертвования

В письме Баффет объявил о пожертвовании на сумму более 1,3 миллиарда долларов четырем семейным фондам, а также сообщил о намерении ускорить темп своих благотворительных пожертвований, пока он еще жив.

Он объяснил это желанием, чтобы его дети имели возможность распоряжаться его наследством.

Баффет конвертирует 1 800 акций Класса А в 2,7 миллиона акций Класса B, которые будут распределены между Фондом Сьюзан Томпсон Баффет (названный в честь покойной жены) и фондами его детей.

Что известно об Уоррене Баффетте?