Что известно о случае с руководителями Samsung, Hyundaи и Nvidia в Сеуле?

Трое миллиардеров удивили посетителей, когда зашли в популярный ресторан жареной курицы и оплатили счета за всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Дженсен Хуанг, генеральный директор гиганта в сфере ИИ Nvidia, посетил заведение вместе с лидерами двух южнокорейских мировых технологических титанов: главой Samsung Electronics Ли Дже Ёном и исполнительным директором Hyundai Motor Group Чон Эй Соном.

В известном ресторане сети Kkanbu Chicken они ели сырные шарики, сырные палочки, жареную курицу, пили корейское пиво Terra и местный соджу. Миллиардеры появились без предупреждения, а затем оплатили счет за всех в зале.

На видео из местных новостей видно, как трое мужчин, чье совокупное состояние составляет 195 миллиардов долларов, соединяют руки, чтобы сделать бокал пива, – жест, который в Южной Корее укрепляет дружбу,

– пишут в издании.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг произносит тост / Yonhap/Reuters

