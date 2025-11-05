Що відомо про випадок з керівниками Samsung, Hyundaі та Nvidia в Сеулі?
Троє мільярдерів здивували відвідувачів, коли зайшли до популярного ресторану смаженої курки та оплатили рахунки за всіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Дженсен Хуанг, генеральний директор гіганта у сфері ШІ Nvidia, відвідав заклад разом з лідерами двох південнокорейських світових технологічних титанів: головою Samsung Electronics Лі Дже Йоном та виконавчим директором Hyundai Motor Group Чон Ей Соном.
У відомому ресторані мережі Kkanbu Chicken вони їли сирні кульки, сирні палички, смажену курку, пили корейське пиво Terra та місцевий соджу. Мільярдери з’явилися без попередження, а потім оплатили рахунок за всіх у залі.
На відео з місцевих новин видно, як троє чоловіків, чиї сукупні статки становлять 195 мільярдів доларів, з'єднують руки, щоб зробити келих пива, – жест, який у Південній Кореї зміцнює дружбу,
– пишуть у виданні.
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг виголошує тост / Yonhap/Reuters
Останні новини Samsung, Hyundaі та Nvidia
У вересні федеральні агенти США заарештували працівників Hyundai Motors, більшість з яких – громадяни Південної Кореї. Інцидент з рейдом не зашкодив відносинам з Південною Кореєю, але корейський уряд планує повернути близько 300 корейців на батьківщину.
Samsung розробляє AI-модем для Starlink, що дозволить пристроям підключатися до супутників без базових станцій. Модем з нейронним процесором підвищить стабільність зв'язку з супутниками та може вплинути на розвиток 6G мереж.
Microsoft отримала дозвіл на експорт чипів Nvidia до ОАЕ, що сприятиме розвитку штучного інтелекту в країні. Компанія планує інвестувати 15,2 мільярдів доларів в ОАЕ до 2029 року, зокрема у хмарну інфраструктуру та підготовку фахівців.