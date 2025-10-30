Samsung працює над модемом з вбудованим AI-прискорювачем для мережі Starlink. Головна ідея – дати пристроям можливість підключатися до супутників без наземних базових станцій. Це відкриває шлях до прямого супутникового зв'язку для смартфонів, ноутбуків, маршрутизаторів і обладнання малого бізнесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Korean Economic Daily.

Навіщо Starlink AI-модем і що тут робить Samsung?

Технологію інтегрують у лінійку Exynos: у модем вбудують нейронний процесор, який зможе прогнозувати траєкторії супутників і оптимізувати сигнал у режимі реального часу. Таке рішення покликане вирішити ключову проблему сучасних модемів – нестабільність зв'язку із супутниками на низькій навколоземній орбіті, що рухаються з великою швидкістю.

За презентацією Samsung, просунутий Exynos-модем здатен забезпечити до 55-разового покращення точності визначення променя і в 42 рази краще передбачати радіоканал порівняно зі звичайними моделями. Це має забезпечити плавніше перемикання між супутниками та стабільніший зв'язок.

Як пише TechRadar, проєкт збігається з планами SpaceX розгорнути комунікації покоління 6G у космосі. Компанія, за повідомленнями медіа, вже придбала спектр на суму близько 17 млрд доларів для майбутніх несуходільних мереж (NTN).

У разі успіху такі модеми зможуть забезпечити стабільний інтернет у місцях без покриття наземних мереж – для приватних користувачів, підприємств та транспорту. Це також зміцнює позиції Samsung у сфері чипів для наступного покоління зв'язку, на додачу до співпраці з Tesla над AI-процесорами.

Втім, технологія ще має довести життєздатність. AI-оптимізація сигналу потребує значних обчислювальних ресурсів і енергії, тому перші пристрої 6G-класу можуть зіткнутися з компромісом між продуктивністю й автономністю. Реальний масштаб впливу партнерства Samsung і Starlink стане зрозумілим лише після тестів у реальних умовах.

Чому супутники Starlink можуть шкодити атмосфері Землі?

SpaceX щодня знищує в атмосфері один-два супутники Starlink, і ця кількість зростатиме. За словами астрофізика Джонатана Макдавелла з Гарварду, така практика може мати небезпечні наслідки для Землі – від забруднення атмосфери до підвищення ризику синдрому Кесслера.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), вже близько 10% частинок у стратосфері містять алюміній та інші метали, що потрапляють туди під час згоряння супутників і ракет. Якщо кількість запусків і деорбітацій зростатиме, цей показник може сягнути 50%.