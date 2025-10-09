Компанія SpaceX регулярно деорбітує супутники Starlink, переводячи їх на низьку орбіту, де вони згоряють в атмосфері. Наразі щодня таким чином знищується приблизно один або два апарати, але ця цифра зростатиме разом із розширенням сузір’я Starlink. Повідомляє 24 Канал із посиланням на The Register.

Що відбувається із супутниками Starlink і чим це загрожує Землі?

Астрофізик Джонатан Макдавелл пояснює, що при повному розгортанні сузір’я Starlink та інших супутникових мереж, таких як Amazon Kuiper, на низькій орбіті може перебувати близько 30 тисяч апаратів. Це означатиме до п’яти згорянь супутників щодня, адже середній термін служби одного – близько п’яти років.

Попри великі масштаби, Starlink поки не становить найбільшої загрози космічному середовищу. Основна небезпека полягає у синдромі Кесслера – сценарії, коли зіткнення уламків запускає ланцюгову реакцію нових зіткнень, перетворюючи орбіту на небезпечну зону сміття.

Макдавелл зазначає в подкасті EarthSky, що компанія SpaceX намагається уникати таких ситуацій, використовуючи активні маневри для уникнення зіткнень і контрольоване зниження супутників нижче 600 км. Втім, учений визнає: це "велике якщо", адже навіть один неконтрольований інцидент, наприклад сонячна буря, може створити сотні уламків.

"Якщо хоча б один відсоток із запланованих 30 тисяч супутників Starlink вийде з ладу на орбіті, це означатиме 300 великих уламків – достатньо, щоб спровокувати ефект Кесслера", – попереджає Макдавелл.

За його словами, значно більшою загрозою є китайські супутникові програми, які планують запуски вище 1000 км. На таких висотах атмосфера не зможе притягнути уламки, тож вони залишатимуться на орбіті століттями.

Та навіть якщо уникнути космічного ланцюгового хаосу вдасться, залишається інша проблема – вплив спалених супутників на атмосферу Землі.

"Ми фактично використовуємо верхні шари атмосфери як крематорій для супутників, і не знаємо, які наслідки це матиме", – каже Макдавелл.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), вже близько 10% частинок у стратосфері містять алюміній та інші метали, що потрапляють туди під час згоряння супутників і ракет. Якщо кількість запусків і деорбітацій зростатиме, цей показник може сягнути 50%.

Наслідки цього процесу поки невідомі. Науковці не можуть однозначно сказати, чи шкодить це клімату й озоновому шару, чи рівень впливу занадто малий. "Відповіді коливаються від 'це дрібниця' до 'ми вже наробили біди'. Але невизначеність настільки велика, що це лякає", – зазначає Макдавелл.

Фахівці зараз активно досліджують вплив згоряння космічних апаратів на атмосферу, побоюючись, що це може посилити зміни клімату. Якщо SpaceX і надалі розширюватиме свою мережу, а інші компанії наслідуватимуть її приклад, людство ризикує отримати не лише космічне сміття, а й забруднене небо над головою.

Коли відбудеться наступний запуск ракети Starship?

Компанія SpaceX готується до чергового випробувального запуску своєї гігантської ракети Starship. Цей політ стане завершальним для поточної версії ракети та перевірить кілька нових технологій, які наблизять компанію до створення повністю багаторазової транспортної системи для міжпланетних подорожей.

Одинадцятий випробувальний політ ракети Starship заплановано на 13 жовтня. Він багато в чому повторюватиме успішну попередню місію, що відбулася 26 серпня. Тоді перший ступінь, прискорювач Super Heavy, успішно приводнився у запланованій зоні в Мексиканській затоці, а другий ступінь, корабель Ship, здійснив аналогічну посадку в Індійському океані біля узбережжя Австралії, попередньо розгорнувши вісім макетів інтернет-супутників Starlink