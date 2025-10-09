Компания SpaceX регулярно деорбитирует спутники Starlink, переводя их на низкую орбиту, где они сгорают в атмосфере. Сейчас ежедневно таким образом уничтожается примерно один или два аппарата, но эта цифра будет расти вместе с расширением созвездия Starlink. Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Register.

Что происходит со спутниками Starlink и чем это грозит Земле?

Астрофизик Джонатан Макдавелл объясняет, что при полном развертывании созвездия Starlink и других спутниковых сетей, таких как Amazon Kuiper, на низкой орбите может находиться около 30 тысяч аппаратов. Это будет означать до пяти сгораний спутников ежедневно, ведь средний срок службы одного – около пяти лет.

Несмотря на большие масштабы, Starlink пока не представляет наибольшей угрозы космической среде. Основная опасность заключается в синдроме Кесслера – сценарии, когда столкновение обломков запускает цепную реакцию новых столкновений, превращая орбиту в опасную зону мусора.

Макдавелл отмечает в подкасте EarthSky, что компания SpaceX старается избегать таких ситуаций, используя активные маневры для избежания столкновений и контролируемое снижение спутников ниже 600 км. Впрочем, ученый признает: это "большое если", ведь даже один неконтролируемый инцидент, например солнечная буря, может создать сотни обломков.

"Если хотя бы один процент из запланированных 30 тысяч спутников Starlink выйдет из строя на орбите, это будет означать 300 крупных обломков – достаточно, чтобы спровоцировать эффект Кесслера", – предупреждает Макдавелл.

По его словам, значительно большей угрозой являются китайские спутниковые программы, которые планируют запуски выше 1000 км. На таких высотах атмосфера не сможет притянуть обломки, поэтому они будут оставаться на орбите веками.

Но даже если избежать космического цепного хаоса удастся, остается другая проблема – влияние сожженных спутников на атмосферу Земли.

"Мы фактически используем верхние слои атмосферы как крематорий для спутников, и не знаем, какие последствия это будет иметь", – говорит Макдавелл.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уже около 10% частиц в стратосфере содержат алюминий и другие металлы, попадающие туда при сгорании спутников и ракет. Если количество запусков и деорбитаций будет расти, этот показатель может достичь 50%.

Последствия этого процесса пока неизвестны. Ученые не могут однозначно сказать, вредит ли это климату и озоновому слою, или уровень влияния слишком мал. "Ответы колеблются от 'это мелочь' до 'мы уже наделали беды'. Но неопределенность настолько велика, что это пугает", – отмечает Макдавелл.

Специалисты сейчас активно исследуют влияние сгорания космических аппаратов на атмосферу, опасаясь, что это может усилить изменения климата. Если SpaceX и в дальнейшем будет расширять свою сеть, а другие компании последуют ее примеру, человечество рискует получить не только космический мусор, но и загрязненное небо над головой.

