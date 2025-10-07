Европейский венчурный инвестор Бернар Лиото, управляющий партнер Balderton Capital, считает, что космос становится ключевым полем для соревнования за военное превосходство. Однако пока страны ЕС слишком полагаются на США, где SpaceX контролирует рынок запусков и спутниковой связи. По его словам, такая зависимость создает серьезный риск для безопасности, и Европа должна научиться действовать самостоятельно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на FT.

Почему Европе грозит чрезмерная зависимость от SpaceX?

После полномасштабного вторжения России в Украину инвестиции в оборонные стартапы в Европе выросли в разы. Появились десятки новых компаний, работающих над дронами, военным софтом и другими технологиями. Однако, отмечает Лиото, континент все еще слаб в сфере запуска спутников и космической обороны, где SpaceX стала безоговорочным лидером.

Balderton Capital, основан 25 лет назад как европейское подразделение американского Benchmark, сегодня является одним из самых влиятельных венчурных фондов. Среди его инвестиций – Revolut, робототехническая компания Wayve и разработчик мобильных игр Dream Games. В последнее время фонд делает ставку на "суверенные" европейские проекты, включая разработчика дронов Quantum Systems и стартапом Proxima Fusion, который работает над технологией ядерного синтеза.

В прошлом году Balderton вместе с Plural инвестировал 160 миллионов долларов во франко-немецкий стартап The Exploration Company. Основанная бывшей руководительницей Airbus Элен Юби, компания создает космические аппараты, грузовую капсулу для МКС, ракету и лунный модуль. Выступая на Italian Tech Week, Юби отметила, что космос - это огромный рынок с потенциалом в телекоммуникациях, наблюдении за Землей и обороне, но добавила: "Европа сейчас очень слаба в создании космической инфраструктуры"".

Несмотря на активность новых игроков, конкуренция с США остается сложной. Кроме SpaceX, которую инвесторы оценивают в 400 миллиардов долларов, на рынке работает еще одна мощная американская компания - Blue Origin Джеффа Безоса.

Партнер Balderton Суранга Чандратиллаке отметил, что инвестиции в оборонные технологии требуют другого подхода к риску, но именно участие стартапов в государственных оборонных программах свидетельствует о зрелости европейской технологической среды.

Еще 25 лет назад Европа не рассматривала стартапы как часть решений в таких сферах. Сегодня это - ключевой элемент,

- подчеркнул Чандратиллаке.

Как в Украине будет работать спутниковая связь?

Украина стала одной из стран-пионеров в тестировании инновационной технологии Starlink Direct to Cell. Эта система позволяет обычным смартфонам подключаться непосредственно к спутниковой сети без необходимости в специальном оборудовании.

Ключевым преимуществом Direct to Cell является ее совместимость с существующими мобильными устройствами без каких-либо модификаций. Телефон "воспринимает" спутник как обычную базовую станцию, хотя на самом деле коммуницирует с космическим аппаратом на высоте около 550 километров. Благодаря большому созвездию спутников Starlink на низкой околоземной орбите, обеспечивается меньшая задержка сигнала и большая пропускная способность. Компания адаптировала спутники второго поколения (Starlink v2) для работы с мобильными телефонами, оборудовав их более мощными антеннами.