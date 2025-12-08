Мох проходит несколько стадий в своем жизненном цикле, но для эксперимента выбрали споры, еще спрятанные в спорофитах – наиболее устойчивой стадии. Эти оболочечные споры были до 1000 раз устойчивее к ультрафиолету, чем обычные клетки мха. В лабораторных условиях они сохраняли 80% способности к прорастанию при -80°C и 36% при +55°C в течение 30 дней. Внешние клеточные слои спорофита защищают от высыхания, радиации и резких температурных изменений, что отражает эволюционные адаптации ранних растений к жизни на суше. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

Как мох выжил в космосе?

После девяти месяцев на внешней стороне МКС споры мха проросли на 86% по сравнению с 97% в контрольных образцах на Земле. Наибольшую угрозу для них представляла ультрафиолетовая радиация – она снизила прорастание на 11%. Температурные колебания и вакуум повлияли минимально, а хлорофилл во всех образцах деградировал примерно на 20%, даже в тех, что были защищены фильтрами от UV. Это показало чувствительность растений к видимому и инфракрасному свету космоса.

Ученые моделировали, что мох мог бы выжить в космосе примерно 5 600 дней, но такие расчеты требуют значительно больше данных для точности.

Как пишет BGR, эти результаты важны для будущих миссий на Луну и Марс. Мхи – "первичные" виды, способствующие развитию почвы и созданию условий для более сложных форм жизни. Их можно использовать в биорегенеративных системах на космических станциях и планетных базах. Мох способен выживать при слабом освещении и одновременно вырабатывать кислород и поглощать углекислый газ, что делает его перспективным растением для космического земледелия.

Этот эксперимент приближает космическое земледелие от теории к реальности, повышая шансы на обеспечение питания в долговременных миссиях вне Земли.