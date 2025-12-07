Это один из лучших показателей с момента начала спутниковых наблюдений, что подтверждает эффективность международных усилий по защите атмосферы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Почему озоновая дыра в этом году такая маленькая?

Исследователи NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований) и NASA сообщили, что озоновая дыра в 2025 году стала пятой наименьшей по размеру, начиная с 1992 года.

Символично, что именно в том году вступил в силу Монреальский протокол, который начал сокращение использования химикатов, разрушающих озоновый слой.

Монреальский протокол Международное соглашение, подписано в 1987 году, главной целью которого является защита озонового слоя Земли. Документ обязывает страны-подписанты поэтапно прекратить производство и использование химических веществ, которые разрушают озоновый слой (в частности хлорфторуглеродов, ранее массово использовались в холодильниках, кондиционерах и аэрозолях). Это одно из самых успешных экологических соглашений в истории: его ратифицировали все страны мира, и благодаря ему озоновая дыра сейчас постепенно исчезает.

Пик сезона истощения озона длился с 7 сентября по 13 октября. В этот период средняя площадь дыры составляла около 18,71 миллиона квадратных километров. Интересно, что процесс восстановления слоя (разрушение дыры) начался почти на три недели раньше, чем это происходило в течение последнего десятилетия.



Размеры озоновой дыры над Антарктикой / Изображение NASA

Пол Ньюман, ведущий ученый Центра космических полетов имени Годдарда (NASA), отметил, что наблюдается четкая тенденция: озоновые дыры становятся меньше по сравнению с началом 2000-х годов, формируются позже и исчезают раньше.

Максимального размера дыра достигла 9 сентября, расширившись до 22,86 миллиона квадратных километров. Это примерно на 30% меньше исторического максимума, зафиксированного в 2006 году (26,60 миллионов квадратных километров). Если принимать во внимание все записи с 1979 года, то дыра 2025 года занимает 14-е место среди самых маленьких за 46-летний период наблюдений.

Основной причиной положительных изменений ученые называют действие Монреальского протокола. Стивен Монцка отметил, что концентрация озоноразрушающих веществ в стратосфере над Антарктикой снизилась примерно на треть от пиковых значений 2000 года. Если бы уровень хлора оставался таким же, как 25 лет назад, площадь дыры была бы на 2,6 миллиона квадратных километров больше.

Также важную роль сыграли погодные условия. Лаура Сиасто из Центра прогнозирования климата NOAA объяснила, что более слабый, чем обычно, полярный вихрь в августе способствовал повышению температуры, что помогло сдержать разрушение озона.

Какова роль озонового слоя?

Озоновый слой, расположен на высоте от 11 до 50 километров, защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения. Его истощение может привести к росту случаев рака кожи, катаракты и повреждения сельскохозяйственных культур, объясняют в EPA.

Без этого барьера жизнь на поверхности Земли была бы невозможной из-за радиации. Он является критически важным по нескольким причинам:

Защита здоровья людей . Озоновый слой блокирует жесткий ультрафиолет (типа UV-B и UV-C), который способен разрушать ДНК клеток. Это предотвращает возникновение рака кожи (меланомы), катаракты глаз и угнетение иммунной системы.

. Озоновый слой блокирует жесткий ультрафиолет (типа UV-B и UV-C), который способен разрушать ДНК клеток. Это предотвращает возникновение рака кожи (меланомы), катаракты глаз и угнетение иммунной системы. Сохранение урожая и растений . Чрезмерное излучение повреждает клетки растений, замедляет их рост и нарушает процесс фотосинтеза, что приводит к значительным потерям в сельском хозяйстве.

. Чрезмерное излучение повреждает клетки растений, замедляет их рост и нарушает процесс фотосинтеза, что приводит к значительным потерям в сельском хозяйстве. Поддержка морских экосистем. Ультрафиолет проникает в верхние слои воды и уничтожает фитопланктон и зоопланктон. Поскольку планктон является основой пищевой цепи в океане, его гибель угрожает рыбе и морским млекопитающим.

Интересно, что именно формирование озонового слоя миллионы лет назад позволило живым организмам выйти из океана и заселить сушу, которая до того была стерильной из-за радиации.

Полное восстановление озонового слоя над Антарктикой ожидается ближе к 2070 году.