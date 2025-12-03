Грозит ли нам глобальный катаклизм?

Еще с последних дней ноября специалисты сообщали об огромном скоплении пятен, которое показалось из-за края солнечного диска в процессе вращения звезды. Сначала этот регион классифицировали как AR4294, но уже в первый день декабря стало понятно, что мы имеем дело с двумя отдельными областями, которые находятся очень близко друг к другу. Вторая группа пятен была пронумерована как AR4296. Еще через некоторое время ученые выделили третье скопление AR4298, пишет 24 Канал.

Суммарная площадь всех групп солнечных пятен превышает 2200 единиц (миллионных долей полусферы), что делает его одним из крупнейших объектов наблюдения за последние десятилетия.

Солнечные пятна по состоянию на 3 декабря 2025 года

Наибольшее беспокойство ученых вызывает тот факт, что этот гигант сформировался аномально быстро. Ещё в середине ноября, когда эта часть Солнца была обращена к Земле, там фиксировались лишь незначительные возмущения. Однако всего за три недели, находясь на обратной стороне звезды, область разрослась до монструозных масштабов. Сейчас центральная группа пятен 4294 по площади (1450 единиц) уступает лишь майской группе AR3664 образца 2024 года, которая вызвала полярные сияния даже в южных широтах.

Затишье перед бурей?

Несмотря на все, эти пятна остаются удивительно спокойными. Ранее они выпустили несколько вспышек класса M, но почти не порождали корональных выбросов массы. Ни один из имеющихся не полетел в сторону Земли.

Природа нынешнего затишья на Солнце остается загадкой, которую исследователи уже окрестили "черным лебедем". Обычно большие группы пятен активно сбрасывают избыточную энергию через вспышки. Однако этот комплекс не создал ни одного существенного выброса за все время своего существования. Эксперты предполагают, что простая линейная структура и гигантские размеры создают идеальные условия для формирования устойчивых токовых систем в солнечной короне.

Это означает, что энергия не высвобождается постепенно, а консервируется внутри магнитных полей и может быть высвобождена внезапно и в значительно больших масштабах.

Масштабы угрозы

Масштабы угрозы становятся очевидными при сравнении с историческими данными. Современный кластер по размеру достигает 90% от площади пятна, которое вызвало знаменитое событие Керрингтона в 1859 году. Тогда вспышка, которую современная наука оценивает как X45, вызвала самую мощную геомагнитную бурю в истории наблюдений, выведя из строя телеграфные сети по всему миру. Сегодня же, в условиях тотальной цифровизации, аналогичный удар может привести к коллапсу спутниковых систем, навигации и масштабным авариям в энергосетях.

Если скрытая энергия все же найдет выход в следующие две недели, человечество может столкнуться с серией вспышек класса X10 – X20 и выше.

Прогнозировать развитие событий на ближайшие две недели крайне сложно: нестабильная конфигурация пятен может как пройти по диску Солнца без всяких последствий, так и спровоцировать экстремальный космический шторм. В худшем случае у человечества будет не более двух суток на подготовку к удару.