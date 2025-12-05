Что особенного в декабрьской Холодной Луне?

Холодная Луна взошла 4 декабря примерно в 15:30 и держалась в поле зрения вплоть до 9 утра следующего дня. Хотя она будет выглядеть полной в течение трех дней, именно в ночь с 4 на 5 декабря, в 01:14, она достигла своего пика. Луна на этот раз оказалась очень высоко, поэтому ее хорошо видно даже между домами в городах – не нужен идеально открытый горизонт, пишет 24 Канал.

Астрономически это Суперлуние – полная Луна, которая совпадает с приближением к перигею, то есть к наименьшему расстоянию от Земли на эллиптической орбите. Когда Луна находится возле перигея, она появляется на небе немного больше и ярче, чем обычно. Такие события случаются лишь несколько раз в год, а декабрьское полнолуние стало третьим и заключительным в 2025 году, после октябрьского и ноябрьского.



Этот снимок сделали в Австралии / Фото Джилин Бейли



Накануне, в ночь с 3 на 4 декабря, почти полный диск Луны прошел на фоне звездного скопления Плеяды – компактной группы голубоватых звезд, которую невооруженный глаз видит как небольшое "пятно" на небе. С нашего взгляда Луна медленно закрывала собой отдельные звезды в событии, которое астрономы называют лунной окультацией или покрытием. Его можно было наблюдать по всей Европе с помощью телескопа или бинокля, поскольку свет, отраженный от Луны, настолько яркий, что делает звезды невидимыми для невооруженного глаза.



Невероятный кадр, показывающий Суперлуние над Порт-о-Пренсом, Гаити, 4 декабря 2025 года / Фото сделал Сиффрой Кларенс

В эту ночь Суперлуние оказалось в интересном окружении: неподалеку на небе были созвездие Орион и яркая планета Юпитер. Юпитер осенью и зимой 2025 года хорошо заметен невооруженным глазом в течение всей ночи, а Орион традиционно считается "зимним" созвездием Северного полушария.

Многим Луна во время восхода могла показаться чрезвычайно большой, особенно если смотреть на нее низко над восточным горизонтом, между зданиями или деревьями. Это явление связано с оптической иллюзией.



Суперлуние на фоне Эмпайр-Стейт-Билдинг 4 декабря 2025 года / Фото RosalieQD

Название "Холодная Луна" происходит от племени могавков и символизирует время холодов. Другое распространенное название – "Луна длинной ночи", поскольку событие происходит приближенно к зимнему солнцестоянию, самой длинной ночи года в Северном полушарии. В языческих традициях это полнолуние иногда называют "Траурной Луной", связывая ее с процессом очищения от старого и подготовкой к новому циклу.



Этот снимок, предположительно, сделали в Коннектикуте, США / Фото Нины Томлинсон

По подсчетам астрономов, видимый диск спутника сейчас на 7,9% больше и на 15% ярче среднестатистического полнолуния. В следующий раз такое приближение состоится уже 3 января 2026 года.