Что такое суперлуние и почему ноябрьское оказалось самым большим?

Суперлуние – это явление, когда полнолуние происходит в момент ближайшего положения спутника к Земле, что называется перигеем. Луна вращается вокруг нашей планеты не по идеальной окружности, а по эллиптической траектории, поэтому расстояние между ней и Землей постоянно меняется. В ближайшей точке оно составляет около 360 тысяч километров, а в самой отдаленной, или апогее, достигает более 400 тысяч километров, пишет 24 Канал.

Ноябрьское суперлуние стало особенным, поскольку полная фаза наступила всего через девять часов после достижения перигея. 5 ноября 2025 года в 15:19 по Киеву Луна достигла полной фазы, а уже в 00:30 того же дня подошла максимально близко к Земле на расстояние 356 834 километра. Это сделало ее примерно на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче по сравнению с самым тусклым полнолунием года, пишет издание Space.

По данным астрономов, которые приводит Forbes, это было ближайшее полнолуние с 19 февраля 2019 года, когда расстояние составляло 356 761 километр. Следующее подобное суперлуние ожидается только 24 ноября 2026 года, когда рождественское суперлуние приблизится на расстояние 356 649 километров.

Ноябрьское суперлуние стало вторым из трех последовательных суперлуний 2025 года. Первый состоялся 7 октября, а третий и последний ожидается 4 декабря. Однако именно ноябрьское оказалось самым зрелищным благодаря почти идеальному совпадению полной фазы с перигеем.

Ученые объясняют, что разница в размере может быть незаметной невооруженным глазом, однако повышенная яркость четко ощущается. Луна сияла настолько ярко, что создавала заметные тени на земле – редкий эффект, видимый только во время самых интенсивных суперлуний.

Влияние Луны

Близость спутника к Земле также повлияла на приливы. Гравитационное притяжение Луны стало несколько сильнее, что повлекло незначительное повышение уровня приливов. Хотя эффект не был драматичным для большинства прибрежных районов, астрономы предупреждали о возможности перигейных приливов – явления, когда гравитационные силы Луны и Солнца суммируются, создавая самые высокие приливы года.

Интересно, что высокие приливы происходят не сразу во время перигея, а с задержкой в один-два дня в зависимости от конкретной локации. Например, в Нью-Йорке максимальный уровень воды 1,93 метра был зафиксирован в 7:59 утра 7 ноября, почти через два дня после перигея.

Лучшие фотографии суперлуния от астрофотографов и ученых

Астрофотографы из разных уголков планеты зафиксировали впечатляющие снимки ноябрьского суперлуния. Кевин МакКарти из Северной Каролины, использовал камеру Canon 7D с телеобъективом Sigma 160-600 миллиметров, чтобы сделать чрезвычайно детализированный снимок Бобровой Луны 4 ноября, за ночь до полной фазы. Маккарти, чей снимок вы можете видеть на главном изображении материала, рассказал, что никогда не устает фотографировать все фазы луны, но суперлуны особенные из-за их близости к Земле и более яркого освещения. Его цель во время съемки суперлуния – зафиксировать как можно больше деталей, и он был особенно доволен этим снимком, поскольку сделал его с рук, пишет Space.

Тем временем фотограф Эндрю Маккарти из Аризоны сделал более 60 тысяч снимков с помощью своих двух телескопов, которые, как он пишет, стоят у него просто на заднем дворе дома. В результате он получил фото на 119 мегапикселей

Я назвал эту фотографию "Артемида манит", в честь следующей пилотируемой миссии на Луну,

– пишет он на своей странице в X.



Суперлуние в ноябре 2025 года / Фото Andrew McCarthy

Астроном-любитель объясняет, что все эти цвета, которые можно увидеть на снимке, "естественно присутствуют на Луне, но они настолько слабые, что их практически невозможно различить". Но когда тысячи фотографий складываются вместе, точность изображения позволяет их обнаружить.



Суперлуние над Тасманией / Фото k. & .c. noffke на Flickr



Суперлуние на перевале Монтесума в Аризоне 5 ноября 2025 года / Фото Jelieta Walinski на Flickr

Фотографы из BBC Weather Watchers в южной Англии активно делились своими снимками суперлуния. В регионах Дорсет, Гемпшир, Беркшир и Оксфордшир наблюдалось чистое небо, что позволило зафиксировать самую большую и самую яркую Луну года.



Наблюдатель погоды британского канала BBC сфотографировал луну над Хедж-Эндом в Хэмпшире / Фото Джастин Тайм/BBC

В Сингапуре астрофотографы сняли суперлуние над Gardens by the Bay - знаковой локацией города с футуристическими структурами. Несколько снимков показали, как яркий лунный диск поднялся над освещенными "супердеревьями" парка.

Полнолуние над садами Gardens by the Bay у залива в Сингапуре, 5 ноября 2025 года / Фото Тен Чи Вэй для Xinhua

Следующий снимок сделал фотограф Килиан Шенбергер из Мюнхена. Хотя он в основном фотографирует леса, горы и туман, по его собственным словам, на этот раз в его объективе оказалось Бобровое полнолуние.

Баварское суперлуние Моя идея насчет этого суперлуния заключалась в том, чтобы сфотографировать его вместе с типичными элементами баварского пейзажа: старым деревом и маленькой часовней. Все получилось хорошо,

– пишет Шенбергер в своей публикации на X.



Суперлуние. Верхняя Бавария, Германия / Фото Kilian Schönberger

А этот снимок сделали над Сиднеем, Австралия. Луну "поймали" в момент, когда она казалась еще больше из-за особых оптических эффектов атмосферы, которые возникают, когда объект находится низко у горизонта. Поднимаясь выше, этот эффект исчезает.

А здесь изображено суперлуние над Стоунхенджем:

Интересно, что проект виртуального телескопа организовал бесплатную онлайн-трансляцию 5 ноября, наблюдая за суперлунием из Манчано, Италия. Во время трансляции также показывали лучшие снимки полнолуния, собранные за годы, особенно те, где спутник сияет над легендарными достопримечательностями и горизонтом Рима.

Почему его называют Бобровой Луной: история и традиции

Название "Бобровая Луна" уходит корнями в традиции коренных американских племен и ранних европейских поселенцев, которые внимательно наблюдали за природными циклами для выживания. Ноябрь был временем, когда бобры становились особенно активными, строя свои запруды и запасая пищу перед длинной зимой.

По данным Old Farmer's Almanac, который начал публиковать названия полных месяцев в 1930-х годах, это было время для племен алгонкинов и колонистов устанавливать ловушки для бобров перед замерзанием болот, чтобы обеспечить запас теплых меховых изделий на зиму. Бобровые шкуры были чрезвычайно ценными в торговле мехом между XVI и XIX веками, а ноябрь знаменовал начало сезона охоты.

Бобер был высоко почитаемым животным среди коренных американских племен как изобретательный и очень трудолюбивый духовный тотем. Многие племена, включая кри, кутенаи, оджибве и юконские племена, потребляли мясо бобра и считали хвост бобра деликатесом, который оджибве называли "индейской свининой". Различные части бобра использовались в коренных ритуалах и легендах – селезенку считали носителем большой силы и использовали для предсказания успеха в охоте, а касторовую железу применяли в медицинских целях, пишет Notes From The Frontier.

Существовало даже особое уважение к телу бобра: его голова никогда не потреблялась, а глаза закрывались перед разборкой туши, чтобы животное не видело, что происходит с его телом. Обычно головы и кости ног возвращались в воду, поскольку люди верили, что дух бобра продолжает жить. Некоторые племена, например кроу, даже держали бобров как домашних животных. Когда белые поселенцы заселили континент и уничтожили популяции бобров, это было разрушительным для племенных культур.

Другие названия

Кроме названия "Бобровая Луна", ноябрьское полнолуние имело и другие названия у разных племен. Племена тлингитов называли его "Луной копания", указывая на то, что животные копают и царапают землю в поисках орехов и другой пищи.

Некоторые племена также использовали названия "Луна белой рыбы", "Луна замерзания" или "Луна инея", отражая различные аспекты подготовки к зиме.