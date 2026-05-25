В рамках амбициозной космической программы Пекин предполагает высадку человека на поверхность спутника уже к концу этого десятилетия. Новая миссия призвана протестировать критически важные системы жизнеобеспечения в экстремальных условиях, сообщает издание ScienceAlert.

Актуально Космическая программа Китая догоняет США – новый вызов для мирового лидерства

Старт миссии "Шэньчжоу-23" провели с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F Y23" с космодрома Цзюцюань в воскресенье в 23:08 (18:08 по киевскому времени). Примерно через 10 минут аппарат отделился от носителя и начал автономный полет.

В состав экипажа вошли:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

командир Чжу Янчжу (39 лет),

пилот Чжан Чжиюань (39 лет),

первая в истории астронавтка из Гонконга – 43-летняя бывшая инспектор полиции Лай Цзяин.

Перед запуском на космодроме провели торжественную церемонию проводов экипажа. Зрители размахивали флагами Китая, а астронавты вышли на сцену под сопровождение оркестра.

Китай запустил миссию "Шэньчжоу-23" – смотреть видео:

По данным Китайского управления пилотируемой космонавтики, стыковка со станцией Tiangong произошла примерно через 3,5 часа после запуска. В ведомстве заявили, что экипаж чувствует себя хорошо, а миссия прошла успешно.

Один из этих исследователей проведет на китайской станции "Тяньгун" целый год, что станет абсолютным рекордом для космической программы КНР. Главной целью такого длительного пребывания является тщательное изучение влияния микрогравитации на организм человека перед будущим полетом на Луну.

Интересный факт! Имя астронавта, который проведет на станции полный год, пока не раскрывают. В CNSA – Китайском национальном космическом агентстве – объяснили, что окончательное решение примут уже во время выполнения миссии в зависимости от состояния экипажа и хода полета.

Во время этой миссии ученые планируют провести ряд уникальных исследований, в частности первый в мире эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами из стволовых клеток для проверки возможности размножения в космосе.

Астрофизик и профессор австралийского университета Университета Маккуори, Ричард де Грейс (Richard de Grijs) объяснил, что основными вызовами для астронавта во время годового пребывания на орбите станут потеря плотности костей, атрофия мышц, радиоактивное облучение, нарушение сна и психологическая усталость.

Кроме этого, критически важной задачей является тестирование систем рециркуляции воды и воздуха в условиях длительной автономной работы оборудования.

Год на орбите переводит как оборудование, так и людей в другой режим работы,

– прокомментировал профессор.

По словам де Грейса, Китай постепенно накапливает опыт для "длительного постоянного пребывания" людей на собственной орбитальной станции. Он отметил, что годовые полеты переводят программу на совсем другой уровень сложности по сравнению с предыдущими шестимесячными миссиями "Шэньчжоу".

Космические планы Китая на ближайшее будущее

Страна готовит новый космический корабль "Мэнчжоу" (Mengzhou), который должен заменить устаревшие аппараты "Шэньчжоу". Его первый орбитальный тестовый полет запланирован на 2026 год. Именно "Мэнчжоу" будут использовать для полетов китайских астронавтов к Луне.

К 2035 году Китай также планирует создать первую фазу Международной лунной исследовательской станции – International Lunar Research Station. Кроме того, уже до конца этого года Пекин хочет впервые принять на борту станции "Тяньгун" иностранного астронавта из Пакистана.

За последние десятилетия Китай резко ускорил развитие собственной космической программы, вложив в отрасль миллиарды долларов. В 2019 году страна первой в истории посадила аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, а в 2021 году успешно доставила марсоход на поверхность Марса.

Важным фактором стало и то, что Китай с 2011 года фактически отстранен от участия в программе Международной космической станции. После запрета США на сотрудничество NASA с Пекином страна начала развивать собственную независимую орбитальную станцию Tiangong.