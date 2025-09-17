Насколько серьезна космическая угроза со стороны Китая?

Недавнее исследование под названием "Redshift", заказанное Федерацией коммерческого космоса США, рисует неутешительную картину для американского космического доминирования. Джонатан Ролл, соавтор отчета, отметил, что был поражен тем, насколько сильно изменилась космическая программа Китая только за последние три года. Он назвал этот прогресс "довольно тревожным", подчеркнув, что Пекин активно перенимает западные модели инноваций и быстро движется вперед. Уже в ближайшие 5-10 лет главный соперник США сравняет свои возможности, пишет 24 Канал.

Согласно отчету, тенденция очевидна: Китай не просто пытается догнать, но и порой сам устанавливает правила игры, переосмысливая понятие лидерства в космосе. Эти новые космические соревнования между странами будут определяться не одним достижением, как во время первой гонки между США и СССР, а постоянной преданностью делу и способностью к адаптации в долгосрочной перспективе.

Амбиции Китая действительно впечатляют. Страна подтвердила намерение высадить своих астронавтов на Луну до 2030 года, бросая прямой вызов американской программе Artemis, которая планирует вернуть людей на спутник Земли ориентировочно в 2027 году. Пока NASA сталкивается с задержками, бюджетными ограничениями и проблемами с разработкой лунных посадочных модулей от SpaceX и Blue Origin, Китай уверенно реализует свои планы. Профессор Квентин Паркер из Университета Гонконга считает, что из-за проблем Artemis Китай имеет все шансы первым осуществить высадку на Луну.

Кроме лунной программы, Китай имеет и другие весомые достижения:

Собственная космическая станция : полноценно функционирует китайская орбитальная станция "Тяньгун".

: полноценно функционирует китайская орбитальная станция "Тяньгун". Исследование Марса : Китай активно проводит миссии по изучению Красной планеты. Например, одна из ближайших и важнейших миссий, Тяньвэнь-3, запланирована примерно на 2028 год, планирует доставить на Землю не менее 500 граммов марсианских образцов для поиска признаков жизни, изучение эволюции пригодности планеты для жизни и ее геологической истории. Эта миссия может сделать Китай первой страной, которая доставит образцы с Марса на Землю, опередив совместные усилия США и Европы.

: Китай активно проводит миссии по изучению Красной планеты. Например, одна из ближайших и важнейших миссий, Тяньвэнь-3, запланирована примерно на 2028 год, планирует доставить на Землю не менее 500 граммов марсианских образцов для поиска признаков жизни, изучение эволюции пригодности планеты для жизни и ее геологической истории. Эта миссия может сделать Китай первой страной, которая доставит образцы с Марса на Землю, опередив совместные усилия США и Европы. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Марс в 2033 году. За ней последуют следующие миссии в 2035, 2037, 2041 годах и далее, что свидетельствует о намерении наладить регулярные полеты между Землей и Марсом. Конечной целью Китая является строительство постоянно обитаемой базы на Красной планете.

в 2033 году. За ней последуют следующие миссии в 2035, 2037, 2041 годах и далее, что свидетельствует о намерении наладить регулярные полеты между Землей и Марсом. Конечной целью Китая является строительство постоянно обитаемой базы на Красной планете. Глобальный интернет : разворачиваются спутниковые сети Guowang и Qianfan, которые должны стать аналогом Starlink и обеспечить Китаю стратегическую независимость.

: разворачиваются спутниковые сети Guowang и Qianfan, которые должны стать аналогом Starlink и обеспечить Китаю стратегическую независимость. Астероидная миссия: в 2025 году : в 2025 году запланирован запуск миссии Tianwen-2 для сбора образцов с околоземного астероида.

: в 2025 году запланирован запуск миссии Tianwen-2 для сбора образцов с околоземного астероида. Между тем Tianwen-4, которая планируется на 2030 год, исследует окрестности Юпитера .

. Квантовая связь: продолжается развертывание спутников для создания глобальной сети квантовой связи.

Тем временем США наоборот сокращают финансирование космических миссий, планируют сворачивать работу некоторых спутников, уменьшают количество работников и тому подобное. Это скажется на долгосрочной способности страны конкурировать с Китаем за космос.

Военная сторона вопроса

Западных экспертов особенно беспокоит военная составляющая космической программы Китая, ведь граница между гражданскими и военными проектами в стране очень размыта. По словам генерала Космических сил США Ченса Солтцмана, Китай создает так называемую "сеть поражения" (kill web) из сотен спутников, способных в реальном времени предоставлять данные для наведения на американские силы. Кроме того, недавно были зафиксированы маневры пяти китайских спутников, которые имитировали "воздушный бой" на орбите. Такие действия могут использоваться для вывода из строя аппаратов противника.

Лидер Китая Си Цзиньпин открыто заявил о цели превратить страну в "великую космическую державу" и подчеркнул роль космоса в национальной обороне. В ответ США объявили о стратегии "космического превосходства", однако американские военные признают, что разрыв в возможностях между двумя странами стремительно сокращается и может вскоре вообще исчезнуть.