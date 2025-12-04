Новые результаты исследования материала из астероида Бенну, собранного аппаратом Osiris-Rex в 2020 году и доставленного на Землю в 2023-м, открыли ряд уникальных находок. Одной из важнейших стала шести-углеродная глюкоза – универсальный источник энергии для живых организмов. Это первый случай, когда такой сахар обнаружили во внеземном образце. Команда под руководством Йошихиро Фурукавы из Университета Тохоку также нашла пяти-углеродный рибоз, который ранее уже находили в космическом материале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Смотрите также В реголите с астероида Бенну нашли минералы, которых нет на Земле

Какие открытия сделали ученые в образцах с Бенну?

В NASA отмечают, что наличие сахаров не доказывает существование жизни, но вместе с ранее найденными аминокислотами, нуклеотидами и карбоновыми кислотами свидетельствует, что "строительные блоки" биомолекул были распространены в ранней Солнечной системе. Фурукава отмечает, что в образцах Бенну уже обнаружены все нуклеобазы, нужные для формирования ДНК и РНК. Теперь, после подтверждения рибозы, присутствуют все компоненты, необходимые для образования молекулы РНК.

Результаты исследований обнародованы в журнале Nature и поддерживают гипотезу RNA World. Она предполагает, что до появления сложных клеток на Земле существовал этап, когда РНК играла ключевую роль в хранении информации и химических реакциях, предшествуя развитию современных форм жизни.

Кроме сахаров, в материале из Бенну обнаружили и "космическую резину" – необычное, некогда мягкое и гибкое вещество,, которое со временем затвердело. Исследователи Скотт Сэндфорд из NASA Ames и Зак Гейнсфорт из Калифорнийского университета в Беркли определили, что оно состоит из полимероподобных соединений, богатых азотом и кислородом. По их словам, это может быть одним из древнейших продуктов химических процессов, происходивших в астероиде на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Еще одно открытие касается звездной пыли. Команда под руководством Энн Нгуен из Центра космических полетов им. Джонсона обнаружила в образцах Бенна гораздо больше материала, происходящего из сверхновых, чем ожидалось. В образцах оказалось в шесть раз больше предсолнечной пыли, чем в любом другом известном астроматериале. Это свидетельствует, что часть вещества в корпусе астероида осталась практически неизменной еще со времени его формирования.

Миссия Osiris-Rex координировал Центр космических полетов NASA имени Годдарда, а полученные результаты продолжают расширять представления о ранней истории Солнечной системы и условиях, которые могли способствовать возникновению жизни.

Как ученые нашли в астероиде Бенну строительные блоки ДНК?

Астероиды, небольшие каменистые тела во внутренней части Солнечной системы, могли играть ключевую роль в поставках воды и необходимых для жизни химических ингредиентов на раннюю Землю. Хотя метеориты, которые падают на нашу планету, происходят из астероидов, влияние атмосферы на них и биологическое загрязнение затрудняют их изучение. Лучший способ проанализировать астероидный материал - собрать чистые образцы непосредственно из космоса. Пока что только две страны успешно сделали это: Япония с ее миссиями Hayabusa и Hayabusa 2 и Соединенные Штаты с миссией OSIRIS-REx. Последняя привезла на Землю образцы астероида Бенну.

В общем миссия NASA привезла 121,6 грамма материала, что стало самым большим образцом астероида, когда-либо доставленным на Землю. Теперь международная исследовательская группа под руководством доктора Дэниела Главина и доктора Джейсона Дворкина из Центра космических полетов имени Годдарда сделала революционное открытие: в образцах Бенну обнаружен аммиак и богатые азотом органические соединения.